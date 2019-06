Al-Kelaifi spet udaril: Neymarja nihče ni silil, Mbappe 200-odstotno ostaja

V zadnjem intervjuju za France Football je Naser Al-Kelaifi dejal, da bo francoski reprezentant Kylian Mbappe"200-odstotno" tudi v prihodnji sezoni nosil dres Paris Saint-Germaina, medtem ko je vprašanje brazilskega virtuoza Neymarja Jr. pustil povsem odprto. Južnoameričan, ki se je nedavno zapletel tudi v spolni škandal z rojakinjo Najilo Trindade in se poškodoval tik pred začetkom Cope Americe, se že dlje časa pojavlja v kombinacijah za odhod iz francoske prestolnice, kamor je leta 2017 tako odmevno za rekordnih 222 milijonov evrov prestopil iz vrst Barcelone.

NEYMAR

Nekateri španski mediji so tudi v ponedeljek poročali o tem, da Brazilec v mislih Kataloncev ni povsem odpisan in da bi ga bili Parižani pripravljeni prodati, če bi zanj prejeli res bajno ponudbo. Al-Kelaifi, ki je minuli konec tedna spregovoril o tem, kako morajo njegovi zvezdniki "prevzeti še večjo odgovornost" in se v tem pogledu "povsem spremeniti", je v pogovoru za France Footballposlal novo opozorilo Brazilcu in ostalim vidnejšim posameznikom članskega moštva.

'Neymarja nihče ni silil'

"Želim si igralce, ki bodo pripravljeni dati vse za to, da bi branili čast tega dresa in se priključili klubskemu projektu," je v ponedeljek objavljenem intervjuju dejal Al-Kelaifi. "S tistimi, ki tega ne želijo ali ne razumejo, se bomo dobili in z njimi govorili. Jasno je, da se morajo spoštovati pogodbe, a zdaj je prioriteta popolna enotnost našega projekta. Neymarja nihče ni silil v to, da je prišel sem. Nihče ga ni potiskal. Prišel je z zavedanjem, da se priključuje projektu. 200-odstotno pa sem prepričan, da Mbappe tudi v naslednji sezoni ostaja pri PSG."

Al-Kelaifi je v pogovoru tudi sam prevzel del krivde za nastalo situacijo in dejal, da vsi vpleteni "potrebujejo elektrošok".

"Vsem nam manjka nekaj karakterja in avtoritete. Meni kot prvemu. Potrebujemo elektrošok,"še pravi Al-Kelaifi.

MBAPPE