Al Khelaifi ne odpušča napak: športni direktor Henrique na izhodnih vratih

Ta so po mnenju predsednika Parižanov Nasserja Al Khelaifija povezana s prihodom dovčerajšnjega člana amsterdamskega Ajaxa Frenkieja de Jonga in podaljšanjem pogodbe z odhajajočim Adrienom Rabiotom.



Za omenjena posla je bil zadolžen športni direktor Antero Henrique in ker nalogi ni uspešno izpeljal, so mu štete ure. Vsaj po navedbah ESPN in najuglednejših francoskih medijev, ki v nadaljevanju omenjajo ime slovitega domačega strokovnjaka Arsena Wengerja, ki bi lahko zapolnil manjkajočo vrzel po Henriquejevem odhodu. Upravni odbor Paris Saint-Germaina je pričakoval veliko več od zimskega prestopnega roka, saj dodatno skrb povzroča poškodba stopalnice Neymarja, čigar nastopi v nadaljevanju sezone so pod vprašajem.