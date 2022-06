Al-Khelaifi: Nogomet niso samo dobri igralci, ampak kako igrati kot ekipa!

Na četrtkovi konferenci SPORTO, ki se je po 18 letih znova vrnila v prestolnico, so udeleženci nabirali znanja iz različnih področij marketinga in sponzorstva v športu. Med drugimi smo na odru lahko videli predsednika Uefe Aleksandra Čeferina in predsednika Evropskega združenja klubov (ECA) Nasserja Al-Khelaifija, ki je obenem tudi predsednik kluba Paris Saint-Germain. Katarec je na vprašanje naše novinarke Nataše Gavranić, zakaj se PSG-ju lovorika zdi tako daleč dosegljiva odgovoril, da so pomembne malenkosti, ki jim še manjkajo, pa tudi nekaj športne sreče. Zaupanje, spoštovanje, transparentnost, pa so tri besede, ki so pomembne v njegovem odnosu s predsednikom Uefe, je izpostavil Khelaifi, le-te pa so pogoj tudi za dobro delovanje nogometnega moštva.

icon-expand Nasser Al-Khelaifi in Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert

Četrtkovo dogajanje na stadionu Stožice je postreglo z nekoliko drugačno izkušnjo, kot so je bili obiskovalci navajeni v prejšnjih letih. Nov format konference SPORTO je navdušil obiskovalce, stadionska izkušnja pa je dala športni konferenci še večji pomen. Ljubljana je zopet gostila enega izmed dogodkov, ki je očaral, nad našo prestolnico in državo pa so bili navdušeni tudi predavatelji, ki so se zbrali s celotnega sveta. Še posebej je izstopal izvršni direktor kluba Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, ki pravi, da se v Sloveniji počuti kot doma, država, iz katere sam prihaja, pa naj bi bila naši podobna. Nekdanji poklicni teniški igralec je prešerno razlagal o svoji državi kot gostiteljici letošnjega svetovnega prvenstva. "Ponosen sem, da bo nogometno prvenstvo v Katarju, majhni državi, kot je vaša Slovenija. To bo prvič v zgodovini, da se bo odvijalo v tej regiji, zato sem zelo vesel, da bomo lahko pokazali ljudem našo kulturo, tradicijo, našo majhno državo. Prepričan sem, da bo ljudem zelo všeč. Nogometni privrženci bodo lahko gledali veliko tekem na dan, to se morda ne bo več ponovilo. Poleg tega bodo lahko videli, da so tudi naši ljudje prijazni, tako kot ste prijazni tukaj v Sloveniji, želim si, da naredimo boljši vtis, kot se včasih pojavlja o naši državi," je izpostavil 48-letnik, ki velja za enega bolj vplivnih v svetu nogometa. Tudi zato, ker obvladuje bogat katarski finančni sklad Qatar Sports Investments.

Poleg navdušenja nad državama ni mogel skriti niti navdušenja nad najboljšim tekmovanjem na svetu, kot ga je poimenoval. Vsem ljubiteljem nogometne žoge je zagotovo hitro jasno, da je govora o elitnem tekmovanju Lige prvakov, ki si ga že vrsto let lahko ogledate na Kanalu A, VOYO in POP TV-ju. "Nogomet je zares nekaj posebnega, igraš ga lahko na ulici ali kjerkoli drugje. Vedno je bil največji šport na svetu in mislim, da bo tako tudi ostalo. Liga prvakov je na nekem drugem nivoju," je prepričan predsednik PSG-ja. Tudi za prihodnje si želi, da bi tako ostalo, oziroma, da bi tekmovanje postalo še večje, tudi izven samega nogometnega igrišča: "Želimo, da je nogomet spektakel, da bi bil finale velik dogodek. Tudi z obstranskim dogajanjem, spremljevalnim programom, kot so koncerti in kulturne prireditve."

icon-expand Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert

Na letošnjem finalu omenjenega tekmovanja je bil spremljevalni program morda nekoliko drugačen, kot bi si ga želeli. Težave z vstopom angleških navijačev zaradi domnevno ponarejenih vstopnic so bile vsaj začasno pozabljene, potem ko je Real že 14. v svoji zgodovini dvignil veliko lovoriko. "Seveda bi rad čestital Real Madridu za zmago, premagali so vse najboljše klube (tudi PSG, op. p.). Toda če sem odkrit, zares ne razumem njihovega slavja, veselja ter še vedno konstantne misli in želje o ustanovitvi Superlige. Zame je Liga prvakov največje in najboljše nogometno tekmovanje na svetu, kot sem že povedal. Vsekakor pa so si to nagrado zaslužili," je še pojasnil Katarec.