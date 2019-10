Al Khelaifi po PSG-ju kmalu še na čelu nekdanjega angleškega velikana?

V nepozabni sezoni 2000/01 so nogometaši Leeds Uniteda po veliki četrtfinalni zmagi nad prav tako tedaj izjemno močnim Deportivom iz La Corune zaigrali v polfinalu najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu. V naslednjih sezonah se sicer niso nikoli več približali temu dosežku, a imena, kot so Ferdinand , Matteo , Viduka , Smith in druščina, so svoj čas navduševala nogometne sladokusce po vsem svetu. V zgoraj omenjeni sezoni je Leeds United (68 točk) vodil tudi boj za naslov angleškega prvaka z londonskim Arsenalom (70) in Liverpoolom (69) ter se na koncu ob minimalni točkovni razliki moral zadovoljiti s končnim tretjim mestom. Po sezoni 2007/08 pa je klub zašel v hudo finančno krizo, katere posledice čuti še danes. Prvič v svoji skoraj 100-letni zgodovini je zaigral v 3. angleški ligi, trenutno pa pod vodstvom temperamentnega Marcela Bielse z dvema točkama zaostanka za vodilnim West Bromwichem zaseda peto mesto v Championshipu (2. angleška liga).

Radrizzani: "Ponudba Al Khelaifija je zelo mamljiva"

Te dni je v časniku The Times izšel daljši intervju z aktualnim predsednikom in obenem enim od lastnikov kluba Andreo Radrizzanijem, ki se je med drugim razgovoril o zelo mikavni ponudbi o prevzemu Leeds Uniteda s strani prvega moža Paris Saint Germaina Nasserja Al Khelaifija.



"To je zagotovo ena od treh najkonkretnejših ponudb, ki je prišla na naš naslov v zadnjem obdobju. Ni skrivnost, da predsednik družbe Qatar Sports Investments (QSI) Nasser Al Khelaifi razpolaga z enormno količino kapitala, ki ga pa našemu klubu zadnjih nekaj sezon kronično primanjkuje za kaj več od ogorčenega boja za vnovičen preboj v angleško Premier ligo. S predsednikom PSG-ja sva že nekaj let zelo dobra prijatelja in vidiva lepo priložnost, da bi se krivulja razvoja Leeds Uniteda ob njegovi 100. obletnici obstoja znova obrnila navzgor. To bi bila hkrati izjemna zgodba za naše zveste privržence," je na to temo povedal Radrizzani in dodal: "Trenutno še razmišljam o tem, katero od treh skrbno izbranih ponudb v ožjem izboru sprejeti za ponoven vzpon kluba tako na domačem prizorišču kot tudi na evropskih nogometnih zelenicah."