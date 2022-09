Al-Khelaifi v težavah: obremenilni USB ključ razlog za Alžirčev zapor?

Spomnimo: alžirski poslovnež Tayeb B se je v začetku januarja 2020 znašel za zapahi, potem ko so katarske oblasti prejele informacije o (famoznem) USB ključu in trdem disku, na katerih naj bi bili shranjeni obremenilni dokazi zoper šefa nogometašev Paris Saint Germaina Nasserja A-Khelaifija.

"Al-Khelaifi je pripravil načrt izsiljevanja z namenom prikritja neželenih informacij, ki bi oskrunile njegov ugled in ime v poslovnem svetu. Kot eden od izstopajočih športnih funkcionarjev in poslovnežev bi se lahko znašel v središču velikega škandala, ki bi zagotovo stresel temelje njegovega dozdajšnjega dela tako v nogometu kot tudi zasebnem življenju. Po naših zanesljivih informacijah je Tayeb B. v zaporu preživel devet mesecev v zelo zahtevnih pogojih. Šele po sklenitvi zaupnega dogovora s katarskimi oblastmi, v sklopu katerega jim je predal tudi omenjena USB ključ in trdi disk, je bil alžirski poslovnež 1. novembra istega leta izpuščen na svobodo," so med drugem zapisali v Liberationu.