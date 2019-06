Al Khelaifi: Nezadovoljnežem so vrata kluba na stežaj odprta

Funkcijo športnega direktorja Paris Saint Germaina bo po odhodu Antera Henriqueja vnovič prevzel nekoč odlični brazilski nogometaš Leonardo , ki mu bo predsednik Nasser Al Khelaifi po uradni predstavitvi na novinarski konferenci v začetku prihodnjega tedna prepustil vsa pooblastila v zvezi z organizacijo in delovanjem športnega dela kluba. Razočaranje po še eni zapravljeni priložnosti, da bi se Parižani vendarle približali tako želeni lovoriki v elitni Ligi prvakov, je bilo znova veliko. Kaj veliko, ogromno, zato so se na Parku princev odločili za menjavo na položaju športnega direktorja, za kar se je največ zavzemal prav Al Khelaifi. "Prišli smo do točke, ko je bilo potrebno sprejeti radikalno odločitev. Ne bom dejal, da je Henrique slabo opravljal svoje dolžnosti, toda rezultati njegovega dela so bili povprečni. Imamo odlično moštvo z izjemnimi posamezniki, ki bi morali pokazati več. Predvsem pa bi morali predstavljati dodano vrednost," je v obsežnejšem intervjuju za France Footbal med drugim dejal predsednik francoskega velikana, ki se je odzval tudi na zadnje, vse glasnejše govorice o odhodu enega največjih zvezdnikov ta hip na svetu Kyliana Mbappeja .

Nezadovoljnežem vrata kluba na stežaj odprta

"Če komu kaj ne ustreza oziroma, če se kdo ne vidi več v dresu PSG-ja, so mu vrata kluba na stežaj odprta. Preveč je bilo popuščanja, saj sem prepričan, da smo našim nogometašem nudili vse in še več v želji, da se prebijemo v sam evropski vrh. Kar se tiče Mbappeja, velja enako; ne bom dopustil, da se nekdo počuti večjega od kluba samega. Vsi, od prvega do zadnjega, bodo morali prevzeti večjo odgovornost na svoja pleča. Igrajo v velikem klubu z najvišjimi možnimi ambicijami, in kot takšni morajo storiti vse, da bomo po koncu sezone zadovoljni vsi," je odločno poudaril Al Khelaifi, ki verjame, da bo z vrnitvijo Leonarda na položaj športnega direktorja znova vse drugače.



"Dogovorila sva se v dveh minutah. Verjamem, da bo uspel ukrotiti največje zvezdnike, saj sam ne bom več prenašal zvezdniškega vedenja. Imam popolno zaupanje v Lea (Leonarda, op. p.), da bo s svojo karizmo in bogatim nogometnim znanjem v sodelovanju z nogometaši storil korak naprej na vseh ravneh," je zaključil predsednik serijskih francoskih državnih prvakov.