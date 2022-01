Alaba o kulturnem šoku v Španiji: Ob 20. uri sem sam sedel v restavraciji

"Letni časi v Španiji so zame velika sprememba. Še posebej poleti se tukaj življenje popoldne povsem zaustavi, in ko sem na začetku želel večerjati, sem ob 20. uri pogosto sam sedel v restavraciji. Prvi gostje so prišli v restavracijo na večerjo takrat, ko sem jaz ravno zaključeval obrok," se je v nedavnem pogovoru za Süddeutsche Zeitung spominjal branilec madridskega Reala David Alaba. Ta je zdaj na Iberskem polotoku že skoraj pol leta, v tem času pa je ugotovil, kako zelo pomembna je tam španščina za sporazumevanje, saj veliko članov ekipe in osebja ne govori angleško.

"Španski jezik je bil izjemnega pomena za integracijo. Spomnim se tudi, kako je bilo pri Bayernu. Fizioterapevti so me vedno spodbujali, naj s tujci govorim nemško, saj da se bodo tako hitreje priučili jezika," je še dodal 29-letni Avstrijec, ki se je v Real po 13 letih igranja za Bayern preselil kot prosti nogometaš, tam pa se je dobro znašel v osrčju obrambe skupaj z brazilskim kolegom Ederjem Militaom. Skupaj jima je hitro uspelo prekositi pečat, ki sta ga v zadnjih letih v Realu pustila Sergio Ramos in Raphaël Varane.