Alaba potrdil slovo od Bayerna in namignil: Moja španščina je dovolj dobra za na zelenico

David Alaba bo za Bayern nastopal zgolj še do konca te sezone.

Je pa Alaba kljub vsemu namignil, da bi kariero po napovedih le lahko nadaljeval na Iberskem polotoku: "Moja španščina ni ravno odlična, je pa dovolj dobra za sporazumevanje na nogometnem igrišču." Poleg Reala naj bi se zanj zanimala še Barcelona in Manchester City, ki ga vodi Pep Guardiola , nekdanji Alabov trener pri Bayernu.

Španska Marca je sicer že pred časom poročala, da je Alaba z madridskim Realom sklenil ustni dogovor, česar pa 28-letnik ni želel potrditi. "O prihodnosti ne bom govoril. Lahko povem le to, da se zame zanima kar nekaj klubov," je dodal hitronogi branilec, ki je na začetku kariere večinoma igral na levem bočnem položaju, v zadnjih sezonah pa je vse pogosteje igral kar kot osrednji branilec.

David Alaba je na torkovi novinarski konferenci potrdil, da bo zapustil Bayern München, ko se mu bo 30. junija iztekla pogodba. "Sprejel sem odločitev, da preizkusim nekaj novega. Reči na svidenje klubu, za katerega sem igral več kot deset let, je bilo zelo zahtevno," je ob tem dejal avstrijski branilec.

Alaba je sicer na Bavarsko prestopil leta 2008 iz dunajske Austrie. Najprej je igral za rezervno ekipo Bayerna, leta 2010 pa je dočakal prvo priložnost v prvi ekipi. V naslednjih letih se je hitro uveljavil kot standardni član začetne enajsterice, v dobrem desetletju na Allianz Areni pa je dodobra napolnil svojo vitrino z lovorikami. Z Bayernom je namreč dvakrat slavil v Ligi prvakov, kar devetkrat v domačem prvenstvu, osvojil pa je tudi šest lovorik v nemškem pokalnem tekmovanju. Doslej je bil sedemkrat izglasovan za najboljšega nogometaša v Avstriji, nazadnje mu je to uspelo lani.

Za prvo ekipo Bayerna je nastopil na 415 tekmah, zbral je 33 zadetkov in 50 asistenc. Še 33 tekem je zbral v dresu Bayerna B, 18-krat pa je nastopil za ekipo Münchenčanov do 19 let.