Alaba vse bližje Madridu, Real pripravil ponudbo

David Alaba z Bayernom ni želel podaljšati pogodbe, ki se mu izteče letos poleti, pa čeprav bi Bavarci radi videli, da avstrijski reprezentant nadaljuje kariero v Münchnu. O tem je že govoril tudi Karl-Heinz Rummenigge, ki je potrdil, da so želeli podaljšati pogodbo, a Alaba ni pokazal zanimanja. Kot pišejo nemški časniki, naj bi bila na "mizi" ponudba kar za 200 tisoč evrov tedenske plače.

Alaba pa je z mislimi že pri madridskem Realu, glede na dogajanje v zadnjih tednih je to že mogoče trditi. Madridski klub pospešeno pripravlja teren za prestop, saj se lahko Alaba od 1. januarja tudi uradno pogaja z drugimi klubi. Za galaktike je to idealna priložnost, saj lahko poleti dobijo igralca, gre za enega najboljših branilcev v evropski konkurenci, brez odškodnine.

Kot piše španska Marca, gre le še za to, da želi Real pospešiti pogajanja in že v januarju čim prej zaključiti to poglavje. Tako je po informacijah Marce madridska ponudba za Alabo štiriletna pogodba, vredna 10 milijonov evrov (neto) na leto. Zato je pričakovati, da se bo razpletlo po madridskih željah, saj je tudi Alaba že večkrat dejal, da želi zaigrati v madridskem belem dresu. Soglasje je dal tudi trener Zinedine Zidane, tako da ovir praktično ni več. Kot pravijo, lahko Alaba igra na več položajih in ko bo treba, nadomesti tudi trenutno nepogrešljivega Sergia Ramosa.

Alaba je po oceni Transfermarkta vreden 65 milijonov evrov, za Bayern je odigral 404 tekme in dosegel 32 golov.