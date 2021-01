Alaba zbira ponudbe: Man. City ponuja veliko več kot Real

Madridski športni dnevnik ASse je na svoji spletni strani razpisal o trenutnih razmerah, ki zadeva selitev Davida Alabev vrste Real Madrida. ASje zapisal, da španski prvaki "ostajajo v privilegiranem položaju", saj naj bi se obe strani hitro ujeli ter vsaj ustno že dogovorili za štiriletno pogodbo s plačo, ki naj bi dosegala 11 milijonov evrov.

A nič še ni črno na belem, opozarjaAS, medtem ko naj bi v taboru igralca omenjali april in maj kot meseca, v katerih bo sprejel končno odločitev. Snubcev ne manjka in ne gre pozabiti, da Realova ponudba ne dosega tiste, ki jo je Alaba s svojim agentom tako odmevno zahteval od vodilnih mož Bayerna (petletna pogodba in 13 milijonov evrov neto na sezono).

City ponuja (skoraj) dvojno

"Manchester City je dosegel 14 milijonov, če ne štejemo dodatkov in bonusa ob prestopu. To je skoraj dvakrat toliko kot ponudba Madrida," je AScitiral neimenovan vir, ki naj bi sodeloval pri pogajanjih. Omenja se tudi Liverpool, kjer pa bi visoka plača Avstrijca predstavljala precejšnjo težavo, saj bi presegel celo trenutno najbolje plačanega zvezdnika rdečih, Egipčana Mohameda Salaha.

ASje še zapisal, da Real v nobenem primeru ne bo začel "vojne številk", saj želi biti sredi krize, ki jo je povzročila pandemija covid-19, tudi kar se da varčen. Alaba bi bil pri Realu v skupini igralcev s tretjo najvišjo plačo, za Edenom Hazardom(14 milijonov evrov), kapetanom Sergiom Ramosomin Karimom Benzemajem(oba 12).

Realu naj bi v prid štela tudi dolgoletna želja Alabe po igranju v španskem nogometu, v zadnjih letih pa naj bi se pri njegovemu očetu Georgeu Alabi, ko je ta še opravljal naloge sinovega zastopnika, zglasila tako Real kot Barcelona. Zdaj interese avstrijskega zvezdnika zastopa vsemogočni Pini Zahavi, ki ga je častni predsednik Bayerna Uli Hoenessže primerjal s "požrešno pirajo". Nekateri govorijo celo o znesku 15 milijonov evrov, ki si ga v lastnem žepu v primeru sklenitve dogovora obeta Zahavi.

Možnosti Barcelone minimalne, toda ...

Ta je bil udeležen že v večkrat neuspešna pogajanja za prestop Roberta Lewandowskegak Realu, zato Madridčani ostajajo previdni. Nekateri mediji so tudi poročali, da skupaj z Alabo čaka na razplet predsedniških volitev pri Barceloni, ki pa je v hudih finančnih težavah, zato se zdi skoraj nemogoče, da bi bila pripravljena na tako velik posel. A glavni favorit za zmago Joan Laporta, ki je že uspešno vodil Barcelono, naj bi bil v odličnih odnosih z Zahavijem, s katerim naj bi bil v stikih tudi Laportov največji tekmec Victor Font.

Trener Reala Zinedine Zidanenaj bi se za Alabo ogrel že leta 2016, še posebej pa v Madridu cenijo njegovo univerzalnost, saj lahko igra na skoraj vseh položajih v obrambi in v zvezni vrsti. Pri Realu je seveda tudi veliko negotovosti okoli podaljšanja pogodbe s kapetanom Ramosom, ki je s klubom na nasprotnih bregovih zdaj že kar nekaj mesecev.

"Nič še ni odločenega. City, (Manchester) United in PSG se ne predajajo, Liverpool išče možne načine, Barcelona pa je uganka, ki je ni mogoče odpisati. Noben klub pa, to je tudi res, v tem trenutku ni v boljšem položaju od Reala,"je dodalASin še zapisal, da iz Alabovega kroga zanikajo, da je že prestal zdravniški pregled pri Realu, kar bi predstavljalo tudi resno kršenje pravil Mednarodne nogometne zveze. Nedavni pregled naj bi opravil v lastni režiji za pridobitev dokazil o brezhibni telesni pripravljenosti, ki jih bo potreboval v pogajanjih z morebitnimi bodočimi delodajalci.