Alajbegović in Kolo Muani tudi uradno člana Juvantusa

Kerim Alajbegović je nekaj svojega talenta pokazal tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v dresu Bosne in Hercegovine, za katero je doslej zbral 11 nastopov.

Mladenič je kariero začel v akademiji Kölna, mesta, v katerem je rojen, leta 2021 pa se je preselil v Leverkusen. Ta ga je lani prodal Salzburgu, a nato izkoristil pravico odkupa za osem milijonov evrov. Alajbegović za člansko ekipo Bayerja ni zaigral, pri Juventusu pa so mu po poročanju dpa obljubili mesto v začetni enajsterici.

Torinska zasedba pa je dobila še eno okrepitev, starega znanca, napadalca Randala Kola Muanija. Francoz je za staro damo kot posojen igralec Paris Saint-Germaina igral že v drugem delu sezone 2024/25.