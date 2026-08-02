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Nogomet

Alajbegović in Kolo Muani tudi uradno člana Juvantusa

Torino, 02. 08. 2026 18.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Kerim Alajbegović

Italijanski nogometni prvoligaš Juventus je v svoje vrste zvabil Kerima Alajbegovića. Za 18-letnega napadalno usmerjenega igralca, ki je podpisal petletno pogodbo, so Torinčani Bayerju iz Leverkusna odšteli 30 milijonov evrov in nekaj bonusov.

Kerim Alajbegović je nekaj svojega talenta pokazal tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v dresu Bosne in Hercegovine, za katero je doslej zbral 11 nastopov.

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Mladenič je kariero začel v akademiji Kölna, mesta, v katerem je rojen, leta 2021 pa se je preselil v Leverkusen. Ta ga je lani prodal Salzburgu, a nato izkoristil pravico odkupa za osem milijonov evrov. Alajbegović za člansko ekipo Bayerja ni zaigral, pri Juventusu pa so mu po poročanju dpa obljubili mesto v začetni enajsterici.

Torinska zasedba pa je dobila še eno okrepitev, starega znanca, napadalca Randala Kola Muanija. Francoz je za staro damo kot posojen igralec Paris Saint-Germaina igral že v drugem delu sezone 2024/25.

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Prejšnjo sezono je bil posojen Tottenhamu, zdaj pa ga je torinski klub dokončno odkupil od Parižanov. Italijani so po poročanju Tuttomercatoweba zanj odšteli 38 milijonov evrov, 12 milijonov bodo lahko nanesli še dodatki. Tudi Kolo Muani je podpisal petletno pogodbo.

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