Alarm na Etihadu po poškodbi De Bruyna: 'Ne izgleda dobro, a bomo videli'

Tako Chelsea kot Manchester City sta sredi tedna igrala v Ligi prvakov, le da so imeli Londončani, ki so Porto izločili v torek, za okrevanje na voljo en dan več, saj so meščani v Dortmundu gostovali v sredo. Po mnenju njihovega stratega Pepa Guardiole pa je bil prav to eden od razlogov, da se je tokrat neprepoznavni City poslovil od boja za pokal FA.