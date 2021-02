Alarm v Ajaxu: za igralca zapravili 22,5 milijona evrov, nato pa ga pozabili registrirati

"Nekaj je šlo narobe. Zgodila se nam je upravna napaka z velikimi posledicami, ne vemo, kako je do tega prišlo. Trener in direktor Marc Overmars morava sprejeti odgovornost, upava pa, da bova napako lahko popravila. Če obstaja kakršna koli možnost, da igralca registriramo, jo morava poiskati. Sebastiena nismo dobili zastonj in velik minus bi bil, če ne bi smel igrati," je dejal ten Hag.