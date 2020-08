Alarm v Barceloni? Messi zaradi izrednega sestanka z vodilnimi prekinil dopust

Številni nekdanji nogometaši Barcelone in navijači (v javnosti precej nepriljubljenega) predsednika kluba Josepa Mario Bartomeua pozivajo, da čim prej podaljša pogodbo z najboljšim igralcem moštva Lionelom Messijem. Ta se izteče čez eno leto. Prvi mož katalonskega ponosa je v uradni izjavi za javnost potrdil, da bodo naredili vse, da Argentinec ostane v Barceloni, toda po zadnjih informacijah je celo korak dlje od podpisa nove pogodbe, ki se izteče prihodnje leto. Messi je prekinil dopust zaradi izrednega sestanka z vodstvom kluba, ki pa, tako tamkajšnji mediji, ni prinesel nič dobrega armadi navijačev blaugrane, ki si Barcelone brez kapetana ne predstavljajo. Se zares obeta senzacionalno slovo?

Že takoj po sramotno izgubljenem dvoboju v četrtfinalu Lige prvakov, ko je katalonski ponos od Bayerna "popil" osem golov in klavrno končal sezono v tem najbolj eminentnem evropskem klubskem tekmovanju, so stekle govorice, da se jeLionel Messiodločil zapustiti Barcelono. In to že v tem prestopnem roku. Hitro se je oglasil predsednik Kataloncev Josep Maria Bartomeu in skušal pomiriti navijače in javnost z izjavo, da bo Messi brez dvoma ostal v blaugrani.

A po zadnjih podatkih, ki jih posreduje madridska marca je Argentinec celo dlje kot prej od novega podpisa. "Messi je zaradi izrednega sestanka z vodstvom kluba na hitro prekinil dopust. Mnogi so mislili, da je prišel zgolj podpisati novo pogodbo, a so informacije takšne, da sta klub in kapetan spet dlje drug od drugega. Po zanesljivih informacijah naj bi Argetinec novemu trenerju Ronaldu Koemanusporočil, da se ne vidi v tem projektu in da zanj ni več prihodnosti pri Barceloni," "veselo" piše Marca, ki trdi, da so Manchester City, PSG in (ali) Inter še naprej zapeti kot puška in čakajo na nogometašev signal. "A Bartomeu s svojimi pomočniki naj bi tudi že bil odločen, da Messija v tem prestopnem roku nikakor ne pusti. Še več, pripravljen je iti do konca, vztrajati pri svojem, četudi bi nato lahko Argentinec naslednje poletje katalonsko prestolnico zapustil celo brez odškodnine," sporoča Marca in napoveduje še zelo pestro zadnje obdobje poletja in vrhunec nekje v začetku jeseni, ko naj bi bilo že jasno, kakšna je Argentinčeva usoda pri Barci. Se po 16 letih igranja v dresu blaugrane Messi zares poslavlja?

Spomnimo, govorice o odhodu Messija iz Barcelone so sicer že dolgo tema pogovorov v nogometnih krogih, po mnenju španskih medijev pa so kandidati za nakup zgolj trije, in sicer Manchester City, Paris Saint-Germain ter milanski Inter. Messi se, kot pišejo tudi katalonski mediji, zaveda zahtevnega položaja ob morebitnem prestopu zaradi veljavne pogodbe, ki mu poteče po koncu sezone 2020/21. V njej je zapisana tudi odkupna klavzula v višini 700 milijonov evrov. Jasno je, da takšnega zneska ne more plačati nihče. Tu je še finančni fair-play, ki tudi onemogoča takšno poslovanje. Po drugi strani pa novi trener Nizozemec Koeman že ves čas od svojega prihoda na katalonsko klop zatrjuje, da želi v ekipi le nogometaše, ki so 100% zvesti blaugrani. Messijevi odstotki pripadnosti klubu, kot kaže, vidno padajo ...