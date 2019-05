Alarm v Portu: Casillas zaradi infarkta s treninga na urgenco

37-letni Iker Casillas, ki si je ime ustvaril v madridskem Realu, vrsto let pa je branil tudi za špansko nogometno reprezentanco, je imel težave s srcem med treningom Porta, so poročali portugalski mediji. Nekateri, med njimi tudi vselej dobro obveščena Marca, so pisali celo o tem, da je šlo v primeru legendarnega španskega vratarja za miokardni infarkt. Španski vratar je bil prepeljan na bližnjo urgenco, kjer so opravili manjši kirurški poseg (poroča Maisfutebol). Casillas naj bi bil pri zavesti in izven nevarnosti. V tej sezoni ne bo več stopil na zelenice.

IKER

Na družbenih omrežjih so njegovi nekdanji soigralci, prijatelji in znanci Špancu že zaželeli vse dobro pri okrevanju.