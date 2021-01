Real brez težav v Vitorii

Madridski Real, tokrat na klopi brez trenerja Zinedina Zidana, ki je bil na zadnjem testiranju pozitiven na novi koronavirus, je v 20. krogu španske Primere Division gostoval v Vitorii pri Alavesu. Gostje so veliko dela opravili že v prvem polčasu, ko so po golih Karima Benzemaja, Casemira in Edena Hazarda povedli že s 3:0. V nadaljevanju je Benzema zabil še enkrat, domačim pa je uspel častni zadetek (1:4). Aktualni španski prvaki so se z dvanajsto zmago vrnili na drugo mesto in za vodilnim Atleticom, ki ima dve tekmi manj, zaostajajo štiri točke.

Real je sicer v nizu treh tekem brez zmage, potem ko je v domačem prvenstvu igral neodločeno proti Osasuni in izpadel v polfinalu superpokala proti Athleticu iz Bilbaa. Izpad v španskemu pokalu je še posebej močno odjeknil v španskih medijih, ki so si "privoščili" trenerja aktualnih španskih prvakovZinedina Zidana. V zadnjih dneh je bilo njegovo ime v medijih večkrat omenjeno tudi zaradi morebitne zamenjave, potem ko je Real izpadel proti nižjeligašu. Real je (posledično) dvoboj v Vitorii začel medlo in nekako v krču, tako da so bili gostitelji na začetku celo podjetnejši. Gostje so nato zabili iz prekinitve, po podaji Nemca Tonija Kroosa iz kota je bil z glavo natančen Brazilec Casemiro, in si močno olajšali nadaljevanje dvoboja.

Real je po vodstvu povsem gospodaril na travniku in imel ves čas žogo v svoji posesti ter tudi več obetavnih akcij pred domačimi vrati. V zaključku prvega dela so se vnovič opogumili gostitelji, ki se krčevito borijo za obstanek, a jih je hitro presekal nov zadetek Karima Benzemaja, ki je fantastično zadel s kakšnih petnajstih metrov, potem ko ga je odlično videl Eden Hazard. Belgijec je tik pred odmorom še povišal prednost galaktikov. Mož s sedmico na hrbtu, ki je bil odličen v prvem polčasu, je hladnokrvno zadel v situaciji "ena na ena" po izjemni podaji Kroosa. Alaves je v nadaljevanje krenil podjetno in bil nagrajen z zadetkom upanja v 59. minuti, ko je uspešno sprožil Joselu, a je odgovoril z drugim zadetkom na tekmi Benzema in razrešil vse dvome o končnem zmagovalcu v Vitorii.

Prepričljivo zmago je zabeležila tudi Sevilla, ki je v andaluzijskem obračunu premagala Cadiz s 3:0. Vse tri zadetke je dosegel maroški napadalec Youssef En-Nesyri, ki je z dvanajstimi goli zdaj prvi strelec španskega prvenstva. Ima enega več od Lionela Messija in Luisa Suareza. Real Sociedad, ki je dolgo časa krojil vrh razpredelnice, je znova razočaral. V zadnjih petih tekmah je vpisal le eno zmago; tokrat je z Betisom igral 2:2. Gostje iz Seville so zadeli v 86. in 92. minuti. Izidi:

Deportivo Alaves -Real Madrid 1:4 (0:3)

Joselu 59.; Casemiro 15., Benzema 41., 70., Hazard 45. Levante Valladolid 2:2(0:0)

D. Gomez 62., Roger 83.; Alcaraz 73., Plano 78. Huesca - Villarreal 0:0 Sevilla - Cadiz 3:0 (2:0)

En-Neyri 35., 39., 62. Realo Sociedad - Betis Sevilla 2:2(0:0)

Isak 48., Oyarzabal 57.; Canales 85., Joaquin 92.

