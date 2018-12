Alba se po izjemni Messijevi predstavi ni mogel zadržati: 'Zlata žoga je laž'

Barcelona je dvoboj s sosedi v nasprotju s preteklimi sezonami suvereno dobila (4:0), Messi pa je zabil dva gola in dirigiral svojemu moštvu. Prvi zadetek, oba je sicer dosegel s pomočjo prostih strelov, je bil sploh izjemen, saj je žoga poletela skorajda točno pod stičišče vratnice in prečke nemočnega vratarja Diega Lopeza .

Tam so na začetku tedna za najboljšega nogometaša sveta v preteklem letu okronali vezista Real Madrida in hrvaške reprezentance Luka Modrića . Argentinski zvezdnik Lionel Messi je zasedel šele peto mesto, podelitev v Parizu pa je skupaj z drugouvrščenim Cristianom Ronaldom izpustil in še konec istega tedna zablestel v vsem sijaju na mestnem derbiju z Espanyolom .

Alba: V Madridu so kampanje

Branilec Barce Jordi Alba je po tekmi odkrito spregovoril o zanj "lažnivi" podelitvi zlate žoge, namignil je tudi, da so jo Messiju speljale "kampanje iz Madrida". To je bila sicer prva tovrstna nagrada za Realovega vezista Modrića, Messi pa je s petimi zlatimi žogami na vrhu večne lestvice izenačen z zdaj že nekdanjim realovcem Ronaldom.

MESSI

"Zlata žoga je laž. Leo je unikaten, je najboljši vseh časov. Najboljši je bil z veliko razliko že v zadnjih 12 ali 14 letih,"je bil oster Alba. "So pa kampanje za druge igralce, ki so zelo dobri in si zaslužijo. A na koncu koncev gre za nagrado za najboljšega, ne za trofeje (ekipe, op. a.). Niso bili pošteni do Messija. Mislim, da je bil na koncu peti? V Madridu so kampanje,"je prepričan španski reprezentant.

"Če bi bil Cristiano v Madridu, bi mediji in navijači morda želeli, da jo osvoji on, a je odšel, zdaj pa je namesto njega Modrić. Modrić je izvrsten igralec in odigral je izvrstno sezono. Je eden najboljših na svetu, a številka ena je Messi. Niti več ne spremljam, niti ekipe leta niti zlate žoge. Če sem pošten, je vedno slabše."