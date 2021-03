Alba in nadarjeni Moriba 'Barco' še bolj približala vodilnemu Atleticu

Čeprav so si tudi domači iz Pamplone v 90 minutah igre pripravili kar nekaj lepih priložnosti, pri katerih je Barcelono z dobrimi posredovanji reševal odlični vratar Marc-Andre ter Stegen , pa je potrebno poudariti, da je zmaga kapetana Lionela Messija in druščine na koncu vendarle povsem zaslužena.

Do prvega zadetka na srečanju smo morali počakati do 30 minute, ko je Messi s sijano podajo našel Jordija Albo, ki je s fantastičnim strelom matiral nemočnega Sergia Herrero. Po vodilnem zadetku so gostje iz katalonske prestolnice modro prežali na napake nogometašev Osasune in eno od teh tudi izkoristili. V zaključku obračuna, natančneje v 83. minuti, je znova na sceno stopil kdo drug kot neuničljivi argentinski virtuoz okroglega usnja, ki je lepo zaposlil nadarjenega Llaixa Moribo, ki je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora postavil piko na i pomembni zmagi Barcelone.

S 17. prvenstveno zmago v sezoni se je Barcelona (56 točk) sicer ob dveh odigranih tekmah več trenutno vodilnemu Atleticu (58) približala na vsega dve točki zaostanka. Tretjeuvrščeni Real, s katerim se bodo 'Atleti' v derbiju kroga pomerili v nedeljo popoldan (16.15), za 'Barco' z odigrano tekmo manj zaostaja za tri točke (53).

Novi šok za Andaluzijce

Kot da ne bi bil dovolj že sredin šokanten polfinalni poraz v španskem kraljevem pokalu, je moštvo s Sanchez Pizjuana v domačem prvenstvu doživelo novo bolečo zaušnico.

Gostovanje pri predzadnjem Elcheu si bodo nogometaši Seville zapolnili po še eni izjemno slabi predstavi in posledičnem porazu z 1:2. Do 70. minute srečanja je bil izid 0:0, nato pa so domači v razmiku šestih minut - med 70. in 76. minuto - dosegli dva zadetka. Najprej je v 70. minuti zadel Gutierrez Pareja, šest minut pozneje pa še Carilla.

Andaluzijci so do konca tekme uspeli le ublažiti poraz z zadetkom De Jonga v zadnji minuti rednega dela.