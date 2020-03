Alba po prigarani zmagi okrcal gledalce: Žvižgi po 15 minutah mi niso všeč

Posredovanje VAR in zadetek Lionela Messija na tekmi Barcelona ‒ Real Sociedad:

Barcelona se je po izgubljenem "el clasicu" v Madridu vrnila na vrh lestvice španske Primere Division. Tekma z Real Sociedadom, ki je eno od odkritij sezone in se poleg že potrjenega napredovanja v finale španskega pokala spogleduje tudi z uvrstitvijo v skupinski del Lige prvakov, je veljala za eno najtežjih preizkušenj za Katalonce do konca sezone. In tako je tudi bilo, Baski so zapravili več zrelih priložnosti in na koncu le nemočno protestirali, ko je glavni sodnik v 81. minuti po ogledu posnetkov dosodil enajstmetrovko v korist Barcelone zaradi nesrečnega posredovanja z roko Robina Le Normanda .

Lionel Messije Camp Nou dvignil na noge z odločilnim golom za 1:0 in vsaj malce utišal negodovanje, ki se je po največjem evropskem nogometnem stadionu začelo razlegati že v prvem polčasu. Zmaga bi sicer lahko bila še višja, a so sodniki gol Jordija Albev zadnjem napadu na tekmi v 95. minuti razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Alba, ki je gol proslavljal z zatiskanjem ušes, je več kot očitno želel poslati sporočilo kritičnim navijačem, to je potrdil tudi v pogovoru z mediji.

Ne bo se skrival

"Vsi neradi igramo slabo, oziroma tako, kot igramo v tem trenutku, a ni mi všeč, da se žvižga že v petnajsti minuti pri izidu 0:0," je dejal Alba."Nihče nima rad, da so navijači proti tebi, še posebej na lastnem stadionu. Naš odnos je dober in igralci dajejo vse od sebe na zelenci. Ne bom se skrival. Tako kot jaz spoštujem vsakogar, morajo tudi oni spoštovati mene. Zelo spoštujem navijače Barce. Tudi ob hitrih slovesih v Ligi prvakov so ekipi stali ob strani,"je nadaljeval 30-letni Katalonec.

"Ni lahko, ko se ti ne izide, a s tem moramo na koncu koncev živeti. Vemo, da nismo na najboljši ravni, in da bo težko. Moramo biti psihično trdni, da bi obrnili zadevo v naš prid,"je še menil Alba.

Barca zdaj z dvema točkama in tekmo več na lestvici vodi pred Real Madridom, ki ga v nedeljo čaka vedno neugodno gostovanje pri Real Betisu v Sevilli. Čez dober teden Katalonci igrajo še povratno tekmo osmine finala Lige prvakov proti Napoliju, s katerim so v Neaplju na prvi tekmi remizirali (1:1). Prenos bo na Kanalu Ain VOYO.

'Jaz bi na položaju Sarabie storil enako ‒ali pa bi bilo še huje'

Na tribunah žvižgi niso bili namenjeni zgolj nogometašem, temveč tudi osovraženemu predsedniku kluba Josepu Marii Bartomeuu. Nekateri navijači so spet mahali z belimi robčki, sicer pa je v uvodu v tokratno tekmo veliko pozornosti nase preusmeril pomočnik glavnega trenerja Quiqueja Setiena,Eder Sarabia, čigar izpadi med nedavnim "el clasicom" so po zaslugi televizijskih posnetkov hitro obšli Španijo in svet.

"Kot da bi Sarabia koga ubil! Mar se trenerski štab ne sme izražati tako, kot si želi? Njegovi komentarji so bili nekaj najbolj običajnega na svetu," je pomočniku glavnega trenerja v bran stopil Alba, potem ko so številni španski mediji trdili, da je s kletvicami užalil določene člane moštva.

"Igro doživlja čustveno, nikomur ni izkazal pomanjkanja spoštovanja. Jaz bi na njegovem položaju storil enako ‒ ali pa bi bilo še huje. Nismo jezni, niti slučajno,"je še sklenil Alba.