Albanci kaznovani zaradi incidentov med tekmo proti Srbiji

Nogometna zveza Albanije (FSHF) je sporočila, da ji je bila zaradi kršitev, ki so jih albanski navijači zagrešili na junijski tekmi med Albanijo in Srbijo, naložena kazen. Med tekmo so bili srbski nogometaši deležni številnih žalitev, navijači pa so na zelenico metali tudi predmete in poskrbeli za več prekinitev, kar je disciplinski komite Mednarodne nogometne zveze (Fifa) kaznoval z dobrimi 173.000 evri kazni in delnim zaprtjem tribun za naslednjo domačo tekmo albanske reprezentance.

Albanija - Srbija FOTO: AP icon-expand

Tekmo med Albanijo in Srbijo v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo si je 7. junija na stadionu v Tirani ogledalo več kot 20.000 gledalcev, ki so poskrbeli za številne incidente. Ozračje je bilo napeto že pred tekmo, ko so Albanci glasno izžvižgali srbsko himno in uničevali srbske zastave. Vse skupaj pa se je nadaljevalo tudi med obračunom, domači navijači niso skoparili z žalitvami na račun nasprotnikov in z metanjem predmetov na zelenico trikrat prekinili tekmo, ki se je sicer končala z 0:0.

Incidenti niso ostali neopaženi tudi s strani Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je albansko nogometno zvezo FSHF kaznovala z dobrimi 173.000 evri kazni, poleg tega pa odredila zaprtje 20 odstotkov sedežev na tribunah za naslednjo domačo tekmo albanske reprezentance. Ta bo odigrana 9. septembra v Tirani, Albancem pa bo nasproti stala Latvija.

"Ta kazen je bila izrečena zaradi ponavljajočega se neprimernega in diskriminatornega vedenja albanskih navijačev: petja pesmi z diskriminatorno vsebino, metanja predmetov, prižiganja pirotehnike, uporabe neprimernih gest in sporočil ter prekinitev med petjem državnih himn," so v izjavi zapisali pri albanski nogometni zvezi.

"Tovrstno vedenje ne škoduje le nogometni zvezi, ampak predvsem reprezentanci. FSHF poziva vse navijače, naj se izogibajo vedenju, ki bi lahko škodovalo naši ekipi, naj spoštujejo mednarodna pravila in prispevajo k dostojanstvenemu vzdušju v podporo Albaniji. Le če bomo enotni in odgovorni, lahko podpremo reprezentanco, tako kot si zasluži," so še dodali pri FSHF.

Se bosta pa Srbija in Albanija že kmalu ponovno pomerili, povratno tekmo bo 11. oktobra gostil stadion Rajka Mitića v Beogradu. Na lestvici skupine K sicer prvo mesto zaseda Anglija, ki je na treh tekmah pobrala vseh devet točk, Albanija je z zmago, porazom in dvema remijema druga, sledi Srbija, ki je odigrala le dve tekmi, enkrat remizirala in enkrat izgubila. Štiri točke je na treh tekmah zbrala Latvija, zadnje mesto pa zaseda Andora, ki na štirih tekmah do točk še ni prišla.