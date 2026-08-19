Albanci pišejo zgodovino, predsednik med igralce metal denar

Po prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo se je zdelo, da se bo Dinamo City hitro poslovil od evropskega poletja. Astana je namreč v gosteh vknjižila zmago z 0:1 in domov odpotovala precej mirna. Albanci kljub temu v Kazahstan niso odpotovali z belo zastavo, tam pa je sledil nov udarec, saj je Astana na povratni tekmi hitro povedla.

Albanci so v drugem polčasu z igralcem več prišli do preobrata in po podaljšku senzacionalno izločili klub, ki je v preteklosti že igral med evropsko elito.