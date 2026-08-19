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Nogomet

Albanci pišejo zgodovino, predsednik med igralce metal denar

Elbasan, 19. 08. 2026 17.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Dinamo City

Dinamo City se je pred dnevi prebil do play-offa za Konferenčno ligo, na tej poti pa je izločil kazahstansko Astano, slovenski Aluminij in latvijsko Audo. Takšnega uspeha albanskega malčka pred mesecem dni ni pričakoval nihče, niti predsednik kluba, ki je nogometaše nagradil na zelo zanimiv način.

Po prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo se je zdelo, da se bo Dinamo City hitro poslovil od evropskega poletja. Astana je namreč v gosteh vknjižila zmago z 0:1 in domov odpotovala precej mirna. Albanci kljub temu v Kazahstan niso odpotovali z belo zastavo, tam pa je sledil nov udarec, saj je Astana na povratni tekmi hitro povedla.

Albanci so v drugem polčasu z igralcem več prišli do preobrata in po podaljšku senzacionalno izločili klub, ki je v preteklosti že igral med evropsko elito.

Aluminij - Dinamo City
Aluminij - Dinamo City
FOTO: Luka Kotnik

Drugi krog jim je prinesel obračun z Aluminijem, prva tekma v Kidričevem se je končala z remijem z izidom 1:1, na povratni tekmi v Albaniji pa so domačini slavili s 3:0.

Žreb jim je nato namenil latvijsko Audo, ki je doma upravičila vlogo favorita in zmagala z 1:0, Dinamo City pa je pred svojimi gledalci poskrbel za nov šok in slavil s kar 4:0.

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Po omenjenem obračunu je v garderobo prišel evforičen predsednik kluba Adrian Bardhi in na tla vrgel vrečo, polno denarja, ki so si ga igralci nato razdelili. Ob tem naj bi jim obljubil še pol milijona evrov bonusa, če pridejo do uspeha tudi na zadnji stopnički, kjer jim bo nasproti stal ciprski Pafos, ki je v lanski sezoni igral v Ligi prvakov.

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