Albanci proglasili državni praznik zaradi finala Konferenčne lige

Prihodnjo sredo se bosta v finalu Konferenčne lige srečala Roma in Feyenoord. Poleg italijanskih in nizozemskih navijačev pa se srečanja zelo veselijo tudi v albanski prestolnici Tirani, saj je tamkajšnja vlada dan tekme proglasila za državni praznik. Tekmo si boste lahko ogledali na VOYO in Kanalu A.

"Prestolnica bo postala območje za pešce zaradi ukrepov ob enem največjih dogodkov v Albaniji," je sporočil albanski minister za notranje zadeve Bledar Çuçi. icon-expand Napadalec Rome Tammy Abraham bo v finalu Konferenčne lige poskušal v svoji prvi sezoni v dresu rdeči osvojiti naslov tretje razrednega evropskega tekmovanja. FOTO: AP Nacionalna arena v Tirani sprejme 20.000 navijačev, navijači obeh moštev pa so lahko kupili po 4000 vstopnic. Organizatorji finala kljub temu pričakujejo prihod okoli 100.000 zvestih italijanskih in nizozemskih navijačev.