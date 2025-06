Albanci trgali in kurili srbske zastave ter glasno izžvižgali himno Srbije

Tekma med Albanijo in Srbijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je končala brez zadetkov. Mnogi so pričakovali, da se ne bo odigrala do konca, a to se navkljub nekaterim prekinitvam zaradi domačih navijačev ni zgodilo. Slednji so sicer že pred samo tekmo poskrbeli za jezo Srbov.

OGLAS

V Tirani sta že pred tekmo, ki je bila označena z visokim tveganjem, vladala kaos in evforija. Napetosti med Srbijo in Albanijo so namreč prisotne že dolga leta.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Ulice Tirane pred tekmo Albanija - Srbija. icon-picture-layer-2 1 / 4

Navijači Albanije so pred tekmo okupirali prestolnico. Gostilne in ulice so bile polne albanskih zastav, tudi takšnih provokativnih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V eni izmed gostiln je albanska televizija celo naletela na nekaj hrvaških navijačev, ki so se odločili, da bodo skupaj z domačimi navijači navijali proti Srbiji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Albanijo je zaradi tekme prišlo tudi veliko navijačev, ki živijo onkraj albanskih meja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Že pred samo tekmo je bilo jasno, da bo srbske nogometaše na stadionu Air Albania pričakala precej neprijateljska dobrodošlica, potem ko so domači navijači na ulicah trgali in zažigali srbske zastave.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Albanci so pred kvalifikacijskim dvobojem na stadionu predvajali pesem za Adema Jasharija, ustanovitelja in vodjo Osvobodilne vojske Kosova. Albanci imajo OVK za junaško in osvobodilno, Srbi pa za teroristično in zločinsko organizacijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na družbenih omrežjih so zaokrožili tudi posnetki srbske zastave, ki so jo bili Albanci primorani obesiti na svojem stadionu, in njene velikosti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob začetku tekme so albanski navijači glasno izžvižgali srbsko himno, ki se jo je komaj slišalo. Kljub temu so jo srbski nogometaši odpeli na ves glas. Mladi Albanci, ki so na igrišče pospremili srbske igralce, so med petjem himne z rokami kazali na dvoglavega orla, enega od simbolov Albanije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V nadaljevanju je proti gostujočim igralcem na terenu poletelo tudi nekaj predmetov, dvoboj pa je bil večkrat za nekaj minut prekinjen. Prvič že v deveti minuti, ko je Saša Lukić želel izvesti kot, albanski navijači pa so proti njemu metali različne predmete in ga zadeli v glavo.