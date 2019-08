Albanski nogometaš si želi, da bi vsi igralci uporabljali zaščito za glavo

Čech (na fotografiji) je vse do slovesa od nogometnih igrišč igral z zaščito, potem ko je leta 2006 utrpel zlom lobanje.

"Mislim, da bi bilo zelo smiselno, če bi vsi igralci nosili zaščito za glavo. Mogoče bo videti čudno na igrišču, ampak vsekakor bo to zelo dobro za naše zdravje. Ščitnik mi zagotavlja varnost, da se mi nič ne more pripetiti," je dejal vezist Paderborna Gjasula v izjavi za največji nemški novičarski portal T-online.de.

Ščitnike za glavo nosijo igralci ragbija, ščitniki za glavo in oči so tudi osnovna oprema tekmovalcev v borilnih športih, igralci v ameriškem nogometu nosijo plastično čelado z nezlomljivo obrazno masko, prav tako v hokeju. Značilni črni ščitnik za glavo je bil tudi prepoznavni znak slovitega češkega vratarja Petra Čecha, ki je branil mrežo londonskih premierligašev Chelseaja in Arsenala. Zaščito za glavo v slogu igralcev ragbija je nosil, odkar je leta 2006 utrpel zlom lobanje ob trku s kolenom nogometaša Readinga Stephena Hunta.