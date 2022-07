Riera že na predstavitvi izkusil ves kaos okoli ljubljanskega kluba

Tretja novinarska konferenca v zadnjih štirih dneh: Na njej naj bi se novinarjem (in navijačem) predstavil novopečeni trener Olimpije Albert Riera. Po nekaj uvodnih besedah Španca so člani navijaške skupine Green Dragons zahtevali pojasnila o vodenju kluba s strani predsednika Adama Deliusa. Riera jih je najprej pozval, naj beseda teče o nogometu. Ko ga niso uslišali, je zapustil novinarsko konferenco. Kmalu zatem so to storili tudi Green Dragonsi. Na koncu je novinarjem ostal le Delius, ki se je v odgovorih zapletal in pokazal, da dogajanja v klubu še zdaleč nima pod nadzorom.

Tako kot v soboto, ko sta svojo plat razhoda s klubom predstavila Robert Prosinečki in Mladen Rudonja, je bilo tudi tokrat na novinarski konferenci prisotnih nekaj deset članov skupine Green Dragons. Adam Delius jim je najprej zaželel dobrodošlico, nato pa besedo prepustil svoji novi trenerski izbiri. "Zelo vesel sem, da sem tu. Kot veste, je to moja prva izkušnja v vlogi prvega trenerja. Zadnji dve leti sem sodeloval z odličnimi trenerji (pri Galatasaryju, op. a.). V svoji karieri sem sodeloval z 21 različnimi trenerji, upam, da sem od vseh odnesel najboljše. Imam se za sodobnega trenerja. Verjamem, da je mogoče doseči marsikaj, če je vzdušje v ekipi dobro," je sprva povedal Albert Riera. "Vem, kakšna je situacija kluba. Ne pričakujem, da me boste od prvega dne vzljubili. To si bom že prislužil. Nimam magične palice, s katero bi poskrbel, da bi od prvega dne zmagovali. Ne morem obljubljati, da bomo kar tako zmagovali. Lahko pa obljubim, da bo moj odnos profesionalen in da bom klubu dal vso svojo strast. Moj cilj je jasen, želim izboljšati vsakega igralca. Skušali bomo igrati najboljši nogomet v Sloveniji," je dodal Španec, ki je s seboj pripeljal tudi pomočnika in trenerja vratarjev. Riero bremeni tisto, kar je Delius očital Prosinečkemu Nato je eden od navijačev izpostavil, da je imel Riera v preteklosti težave z igranjem kart, zaradi česar je ostal brez pogodbe pri Udineseju, prav to pa je Delius navedel kot enega od razlogov za odhod Prosinečkega. Nemški poslovnež je odvrnil, da je danes (v ponedeljek, op. a.) že dal izjavo, navijače pa pozval, naj to enostavno sprejmejo. "Zelo težko," je bil njihov odgovor. "Najbolj pomemben je četrtek in prva tekma v Konferenčni ligi. Imamo cilj, da v Evropi pridemo najdlje, kar lahko," je nadaljeval Delius. Navijači so mu odvrnili, da so že zdavnaj povedali, da jim za Evropo ni mar in da si želijo imeti le urejen klub. Delius je nekaj tistih, ki so v sejno sobo prišli z maskami, pozval, naj jih dajo dol, nakar mu je eden od navijačev postavil še vprašanje, kaj poreče na to, da direktor Igor Barišić klub domnevno vodi prek sporočil SMS, kot je v soboto na svoji novinarski konferenci povedal Prosinečki.

Dragonsi so imeli dovolj, Riera je zapustil dvorano Nato je zopet vskočil Riera. Dejal je, da je druženje z mediji namenjeno debati o nogometu in njegovi predstavitvi. Dragonsi so nato konferenco prekinili. Riera je po njihovem pozivu odšel, Deliusu pa so namenili še nekaj ostrih besed. Sporočilo je bilo jasno – Delius v ljubljanskem klubu ni dobrodošel. Po nekaj grožnjah so tudi sami odšli z novinarske konference, pogovor z mediji pa je nadaljeval le nemški poslovnež, ki v Ljubljani ta hip zagotovo ne sodi med najbolj priljubljene. O številu zaposlenih ni želel govoriti Delius je takoj zatem omenil, koliko finančne škode so doslej klubu povzročili najzvestejši navijači, a jim obenem priznal, da imajo v določenih pogledih celo prav. Ljubljansko občinstvo je prosil, da njemu in ekipi dajo dva meseca časa, da bodo vidni prvi rezultati. "Pomembno je, da imamo trenerja. Moj cilj je, da Olimpijo pripeljem na sam vrh. Morali bomo zavihati rokave. Naslednje leto bo težko, da ni nas kdo premagal," je nadaljeval. Sledila so novinarska vprašanja, ki so bila ob odsotnosti Riere usmerjena predvsem v delovanje kluba. "Koliko ljudi je zaposlenih v klubu? Tudi operativno, v pisarnah?" je bilo vprašanje. "Želim, da se o tem pogovarjamo kasneje. Ko boste gledali tekmo, boste videli, koliko ljudi je. Green Dragonsi vidijo samo posamezne stvari, ne vidijo pa v globino kluba," se je glasil Deliusov odgovor, ki verjetno kar najbolje povzame kaos znotraj ljubljanskega kluba. A zanimivo je tudi to, da predsednik kluba ne želi povedati, koliko ljudi je v klubu zaposlenih. Glede novega športnega direktorja (pred dnevi je bil s tega mesta odpuščen Mladen Rudonja, op. a.) je Delius povedal, da ga bodo našli v miru in da ta hip zanj niti ni potrebe. Dodal je, da je vesel vrnitve Almedina Ziljkića, ki naj bi bil v vrhunski formi. Enemu od ljubljencev navijačev Mustafu Nukiću pa so ponudili triletno podaljšanje pogodbe, je še razkril Delius.