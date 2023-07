Albert Riera naj bi postal novi trener Celja

Slavje nogometašev Olimpije in trenerja Alberta Riere po zmagi na večnem derbiju

Ukrajinec je bil trener Celja eno leto in na 39 tekmah zbral 21 zmag, 10 remijev in 8 porazov. V prvenstvu je zasedel drugo mesto, od pokalnega tekmovanja pa se je z ekipo poslovil v četrtfinalu. Po neuradnih informacijah naj bi prišlo do spora z nekaterimi vodilnimi člani ekipe.

Medtem, ko slovo Ukrajinca nekako ni presenetljivo, je presenečenje novica, da ga bo nasledil Albert Riera, ki je v prejšnji sezoni z Olimpijo osvojil tako prvenstveno kot pokalno lovoriko, potem pa se zaradi nesoglasij z vodstvom kluba z Ljubljančani razšel. Uradna predstavitev naj bi bila v četrtek.

Riero, so mediji po uspešni enoletni epizodi v Olimpiji povezovali s številnimi drugimi trenerskimi službami v Turčiji in BiH.

Celjani sezono začenjajo čez teden dni, ko bodo v uvodnem krogu domačega prvenstva gostovali pri Aluminiju v Kidričevem. Generalke pred začetkom sezone je bila uspešna, saj so Celjani z goli Gregorja Bjdeta in Davida Zeca s turškim Trabzonsporom remizirali z 2:2.