Aldair iz Tabora v Olimpijo

Aldair Adulai Djalo Balde je svojo kariero začel na Portugalskem pri Penafielu, kjer je opravil mladinsko šolo in pet sezon nastopal v članski konkurenci. Pred začetkom sezone 2016/2017 je prestopil v SC Olhanense, od koder je čez eno leto prvič odšel v tujino. Pridružil se je ciprskemu AEL Limassolu. Na Cipru je preživel eno sezono, potem pa se je vrnil na Portugalsko, in sicer k Gil Vicenteju. Sledila je selitev k Uniao Madeiri in poleti 2019 povratek na Ciper k Onisilos Sotiri. Od tam se je na začetku sezone 2020/2021 preselil k Taboru iz Sežane.

Na svojem računu ima med drugim 27 nastopov v prvi portugalski ligi, 154 nastopov v drugi portugalski ligi in 33 nastopov v prvi slovenski ligi. Z Olimpijo je sklenil pogodbo do 30. junija 2023. Ob podpisu sodelovanja z Olimpijo je dejal: "Zelo sem vesel, da sem se pridružil tej veliki ekipi, velikemu klubu. Soigralce sem že spoznal in prvi vtis je odličen. Zelo lepo so me sprejeli. Vselej bom dal vse od sebe in poskušal doprinesti k izpolnitvi ciljev, ki jih ima Olimpija. Igral bom s srcem in se na vsaki tekmi boril za ekipo, navijače ter klub."