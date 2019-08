Zadetek slavil s sporočilom politikom v ZDA: Končajte nasilje!

Kapetan moštva Philadelphia Union Alejandro Bedoya je po zadetku na tekmi z D. C. Unitedom v Washingtonu izkoristil proslavljanje za politično sporočilo kot odgovor na dva nedavna strelska napada v Združenih državah Amerike. Potem ko je na stadionu Audi Field v prestolnici že v tretji minuti zadel za 1:0, je Bedoya stekel proti kotu in zgrabil enega od televizijskih mikrofonov.

"Hej, kongres, storite nekaj zdaj. Končajte oboroženo nasilje. Gremo!" se je Bedoya nepričakovano vključil v prenos televizije FS1, velika večina gledalcev na stadionu pa njegovih besed seveda ni slišala. Bedoya, nekdanji vezist ameriške reprezentance, se je tako odzval na nedavna krvava pohoda v teksaškem El Pasu, kjer je umrlo 20 ljudi, in ohajskemu Daytonu, kjer je življenje izgubilo devet ljudi. Nogometaš mehiških korenin je sicer že pred tekmo na Twitterju objavil ukrepe, za katere meni, da bi jih morali politiki za preprečevanje tovrstnih dogodkov sprejeti.

'Najprej sem človek'

"To je absurdno, človek. Ne bom v miru sedel, gledal, kako se te reči dogajajo in ničesar rekel. Še pred tem, da sem športnik, pred tem, da sem igralec nogometa, sem najprej človek. Te reči me prizadenejo. Imam otroke. Ne morem biti edini tukaj. Prepričan sem, da vsi vi čutite enako," je bil po tekmi čustven Bedoya.

Po zmagi s kar 5:1 je dodal, da mu je pred tekmo eden od prijateljev svetoval, da naj kot profesionalni športnik izkoristi izpostavljenost za širitev svojih prepričanj, a da govora v mikrofon ni načrtoval. Na vprašanje, če se zdaj boji disciplinskih ukrepov vodstva lige, je odvrnil:"Vseeno mi je. Naj me kaznujejo, če želijo. Veste, kaj? Moram se upreti temu."

V ZDA je v teh trenutkih 'noro'

Podporo mu je, med drugim, že izkazal trener Jim Curtin, ki ga je pohvalil, ker je "spregovoril o resnični težavi". 32-letni Bedoya je sicer zadnjo tekmo za reprezentanco ZDA odigral leta 2017 in prihaja iz Westona na Floridi, kjer so lani z grozo spremljali strelski pohod na bližnji srednji šoli Marjory Stoneman.

"Veliko ljudi bo zdaj meni tako kot 'Aleju' (Bedoyi, op. a.) reklo, da naj se drživa športa in vse te neumne izjave, ki se pojavljajo, a to je noro. V naši državi je v teh trenutkih noro in tudi sam mislim, da se mora nekaj spremeniti," je dejal Curtin, Bedoya pa je pristavil: "To, kar se je zgodilo na šoli Marjory Stoneman, je gotovo vplivalo na moj pogled glede orožja. Nekaj je treba storiti. Prišli smo do točke, ko smo že skoraj otopeli. To pa je velika težava."

Navijač med minuto molka: Kaj pa, če bi storili kaj glede tega?

Za ESPNje izvršni direktor sindikata igralcev MLS, Bob Foose neomajno podprl Bedoyevo "pravico do svobode govora". Na baseballskih tekmah ekip Houston Astros in Cleveland Indians so se na stadionu žrtvam poklonili z minutama molka, na obračunu Arizona Diamondbacksov na tekmi v Phoenixu pa je eden od navijačev med molkom glasno zaklical: "Kaj pa, če bi storili kaj glede tega?"

Minute molka so se zvrstile tudi na dirkah NASCAR v Watkins Glenu, žrtev pa so se pred tekmo na stadionu Rose Bowl v Pasadeni spomnile tudi ameriške nogometne reprezentantke, nove (stare) svetovne prvakinje.

