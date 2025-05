Privošči zmago obema ekipama, predvsem pa ne želi videti sodniških napak

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se že mudi v Münchnu. Kljub izjemno natrpanemu urniku si je vzel čas za nas. V ekskluzivnem pogovoru nam je dejal, kdo je po njegovem mnenju favorit v letošnjem finalnem obračunu med PSG-jem in Interjem. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.

Finale Lige prvakov na POP TV in VOYO FOTO: 24ur.com icon-expand

Aleksander Čeferin nas je sprejel v hotelu, v katerem te dni spi Uefina številna delegacija. Njegov asistent nam je zagotovil, da ima predsednik evropske nogometne zveze pred finalom prenatrpan urnik. Kljub temu nas je sprejel z nasmehom na obrazu, zagotovo tudi zato, ker se zaveda, da so nemški organizatorji finala vestno poskrbeli za vse.

"To je ogromen logistični zalogaj, na katerega se pripravljamo že celo leto vnaprej. Tukaj imamo ogromno ljudi. Predvsem je pomembna velika odgovornost. Ker je najpomembnejša varnost, v teh dokaj zapletenih časih pa še toliko bolj. Nisem niti malo zaskrbljen, kar se tiče Allianz Arene. Vedno je bil eden najboljših stadionov na svetu in še vedno je. Prepričan sem, da bodo pogoji idealni. Upam, da bo tudi tekma krasna," je dejal naši novinarki in voditeljici studia v finalu Lige prvakov Sanji Modrić.

V finalu bomo spremljali PSG in Inter. Čeferin priznava, da ga veseli prisotnost Parižanov v Münchnu, Italijanov pa nikakor ne podcenjuje. "Jaz bi želel predvsem dober nogomet in kot verjetno vsi nogometni navdušenci želim videti čim več golov. Pa želim si, da ne bi bilo sodniških napak, da ne bi tista ekipa, na katere škodo bi bila storjena morebitna napaka, iskala izgovor za svoj poraz," je sprva dejal o svojih pričakovanjih za obračun.

Aleksander Čeferin FOTO: 24ur.com icon-expand

Nato je spregovoril tudi o favoritu za obračun."21. februarja me je prijatelj, ki je bivši profesionalni športnik, vprašal, kdo bo v finalu. Napisal sem mu, da bo finalni obračun med Interjem in Paris Saint-Germainom. To mi je uspelo prvič v življenju, tako da nisem nek vedež, ampak imel sem tak občutek. Inter je v ligaškem delu prejel samo en gol. Mislim, da v nogometu zmaguje obramba, kljub temu da imamo radi gole. Zdelo se mi je težko premagati Inter. Za PSG sem pa mislil, da težko igra slabše, kot je igral v ligaškem delu, ker je imel odlično ekipo. Potem so dobili še Kvičo Kvarachelio, ki je po mojem mnenju eden najboljših igralcev na svetu," je obračun napovedal predsednik evropske nogometne zveze.

Letošnja sezona je bila prvič odigrana v spremenjenem formatu tekmovanja. Ligaški del je poskrbel za številne odločilne tekme tudi na zadnji dan, v izločilnih bojih smo nato videli številna presenečenja. Čeferin meni, da se je tvegana sprememba več kot obrestovala. "99 odstotkov ljubiteljev nogometa smo prepričali. Seveda so nekateri skeptiki, ki ne bodo nikoli prepričani v nič, ampak oni niti niso naš cilj. Format je odličen. Zadnji dan se je lestvica spreminjala po vsakem zadetku, tako da je format absoluten uspeh. To priznajo tudi mnogi, ki so bili precej proti njemu," je samozavestno dejal Aleksander Čeferin, ki bo v soboto na Münchenski nogometni areni zmagovalcu obračuna predal sloviti pokal.