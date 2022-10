Aleksander Čeferin: Projekt Superlige v Evropi je mrtev

"Tu smo, da se pogovarjamo o nogometu in to (superliga, op.p.) ni nogomet," je novinarjem v Argentini povedal 55-letni Slovenec.

Pred dnevi so trije klubi Real Madrid, Barcelona in torinski Juventus pod vodstvom Nemca Bernda Reicharta, nekdanjega prvega moža televizije RTL, začeli nov poskus evropske superlige. Med drugim so se ustanovitelji tokrat vzdržali prvotnega načrta pretežno zaprte lige s stalnim članstvom.

Kljub temu so predstavniki nemških klubov, med njimi tudi bavarski velikan Bayern, vnovič izrazili jasno nasprotovanje projektu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.