Čeferin se bo potegoval za nov mandat na čelu Uefe

Vendar pa je zdaj delegatom sporočil, da si bo na kongresu Uefe prihodnje leto v Astani v Kazahstanu prizadeval za ponovno izvolitev in podaljšanje mandata do leta 2031. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral.

Čeferinova vnovična kandidatura je po poročanju PA postala izvedljiva šele po sprejetju sprememb glede omejitve mandatov predsednika, ki so jih izglasovali na Uefinem kongresu v Parizu leta 2024. Ob spremembi so sicer v Uefi to zanikali, saj je po trditvah zveze to že bilo mogoče, ker se je prvi Čeferinov mandat, ta ni bil polni, začel pred uveljavitvijo omejitev mandatov.

Čeferin je danes napovedal tekmo za nov štiriletni mandat na čelu Uefe. S tem želi organizaciji zagotoviti stabilnost v času, ko se krovna evropska zveza odločno zoperstavlja vodenju Infantina na čelu Fife.

Aleksander Čeferin je sicer že pred tem izključil možnost kandidature za predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife proti sedanjemu predsedniku svetovnega nogometa Gianniju Infantinu .

Predsednik Evropskega združenja klubov (EFC) Naser Al-Helajfi ga je 29. septembra na redni skupščini združenja v Koebenhavnu pozval k novi kandidaturi. "Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi, in v imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da naslednje leto ponovno kandidirate," je Slovencu dejal Al-Helajfi, ki je tudi predsednik Paris Saint-Germaina.

Razmere so se spremenile letos poleti, ko je v javnost prišel kontroverzen načrt Infantina o ustanovitvi hčerinske družbe Fifa Forward Enterprise (FFE).

Infantino je nameraval prodati približno 20-odstotni delež te družbe zasebnim vlagateljem za dobrih 3,6 milijarde evrov (oz. 4 milijarde dolarjev). Ta subjekt bi upravljal s komercialnimi in televizijskimi pravicami za ključne Fifine turnirje, vključno s svetovnima prvenstvoma za moške in ženske.

Čeferin na čelu Uefe je temu načrtu ostro nasprotoval. Uefa je skupaj z vsemi 55 članicami celo zagrozila z evropskim bojkotom tekmovanj pod okriljem Fife, če spornega načrta Infantino ne bo umaknil. Infantino je kasneje kontroverzni načrt uradno opustil. Kljub umiku predloga pa so se odnosi med krovnima organizacijama še dodatno zaostrili.

Septembra so se pojavila ugibanja, da bi lahko bilo četrtkovo srečanje v Berlinu trenutek, ko bi Uefa enotno podprla protikandidata Infantinu, vendar do tega ni prišlo. Rok za oddajo kandidatur za predsednika Fife je 18. november, viri znotraj Uefe pa izražajo prepričanje, da bodo do takrat izbrali kandidata.

V sredo je nekdanji branilec Tottenhama Ramon Vega kot prvi uradno napovedal namero, da se bo pomeril z Infantinom.

Infantino, ki je prav tako na položaju od leta 2016, se zdi še vedno močan kandidat za predsednika Fife z zanesljivo podporo, zlasti v Afriki in Južni Ameriki ter med številnimi državami Bližnjega vzhoda, vključno s Katarjem in Savdsko Arabijo.

Zdi se, da je svoje stališče do Infantina omilil tudi predsednik Azijske nogometne konfederacije (AFC) šejk Salman bin Ibrahim Al Halifa, kot je razvidno iz pisma, ki ga je pridobila agencija PA.

Šejk Salman se je pred tem pridružil Čeferinu in Victorju Montaglianiju, predsedniku zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), pri pozivih Infantinu k odstopu. Vendar pa njegovo novo pismo nakazuje možnost ustanovitve notranje delovne skupine, ki bi preučila morebitne reforme upravljanja v krovni svetovni nogometni organizaciji.