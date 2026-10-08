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Nogomet

Čeferin se bo potegoval za nov mandat na čelu Uefe

Nyon, 08. 10. 2026 15.04 pred 19 minutami 3 min branja 20

Avtor:
STA
Aleksander Čeferin

Aleksander Čeferin je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze Uefe. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu.

Aleksander Čeferin je sicer že pred tem izključil možnost kandidature za predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife proti sedanjemu predsedniku svetovnega nogometa Gianniju Infantinu.

Čeferin je danes napovedal tekmo za nov štiriletni mandat na čelu Uefe. S tem želi organizaciji zagotoviti stabilnost v času, ko se krovna evropska zveza odločno zoperstavlja vodenju Infantina na čelu Fife.

Čeferinova vnovična kandidatura je po poročanju PA postala izvedljiva šele po sprejetju sprememb glede omejitve mandatov predsednika, ki so jih izglasovali na Uefinem kongresu v Parizu leta 2024. Ob spremembi so sicer v Uefi to zanikali, saj je po trditvah zveze to že bilo mogoče, ker se je prvi Čeferinov mandat, ta ni bil polni, začel pred uveljavitvijo omejitev mandatov.

Vendar pa je zdaj delegatom sporočil, da si bo na kongresu Uefe prihodnje leto v Astani v Kazahstanu prizadeval za ponovno izvolitev in podaljšanje mandata do leta 2031. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: Damjan Žibert

Predsednik Evropskega združenja klubov (EFC) Naser Al-Helajfi ga je 29. septembra na redni skupščini združenja v Koebenhavnu pozval k novi kandidaturi. "Nogomet potrebuje velike voditelje, kot ste vi, in v imenu več kot 900 klubov EFC vas prosimo, da naslednje leto ponovno kandidirate," je Slovencu dejal Al-Helajfi, ki je tudi predsednik Paris Saint-Germaina.

Razmere so se spremenile letos poleti, ko je v javnost prišel kontroverzen načrt Infantina o ustanovitvi hčerinske družbe Fifa Forward Enterprise (FFE).

Infantino je nameraval prodati približno 20-odstotni delež te družbe zasebnim vlagateljem za dobrih 3,6 milijarde evrov (oz. 4 milijarde dolarjev). Ta subjekt bi upravljal s komercialnimi in televizijskimi pravicami za ključne Fifine turnirje, vključno s svetovnima prvenstvoma za moške in ženske.

Čeferin na čelu Uefe je temu načrtu ostro nasprotoval. Uefa je skupaj z vsemi 55 članicami celo zagrozila z evropskim bojkotom tekmovanj pod okriljem Fife, če spornega načrta Infantino ne bo umaknil. Infantino je kasneje kontroverzni načrt uradno opustil. Kljub umiku predloga pa so se odnosi med krovnima organizacijama še dodatno zaostrili.

Septembra so se pojavila ugibanja, da bi lahko bilo četrtkovo srečanje v Berlinu trenutek, ko bi Uefa enotno podprla protikandidata Infantinu, vendar do tega ni prišlo. Rok za oddajo kandidatur za predsednika Fife je 18. november, viri znotraj Uefe pa izražajo prepričanje, da bodo do takrat izbrali kandidata.

V sredo je nekdanji branilec Tottenhama Ramon Vega kot prvi uradno napovedal namero, da se bo pomeril z Infantinom.

Infantino, ki je prav tako na položaju od leta 2016, se zdi še vedno močan kandidat za predsednika Fife z zanesljivo podporo, zlasti v Afriki in Južni Ameriki ter med številnimi državami Bližnjega vzhoda, vključno s Katarjem in Savdsko Arabijo.

Zdi se, da je svoje stališče do Infantina omilil tudi predsednik Azijske nogometne konfederacije (AFC) šejk Salman bin Ibrahim Al Halifa, kot je razvidno iz pisma, ki ga je pridobila agencija PA.

Šejk Salman se je pred tem pridružil Čeferinu in Victorju Montaglianiju, predsedniku zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), pri pozivih Infantinu k odstopu. Vendar pa njegovo novo pismo nakazuje možnost ustanovitve notranje delovne skupine, ki bi preučila morebitne reforme upravljanja v krovni svetovni nogometni organizaciji.

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KOMENTARJI20

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a.kralj1994
08. 10. 2026 15.25
Gospod Čeferin - čim preje pridite v Slovenijo za predsednika vlade, da se končno naredi red in da ugrabljeno državo vrnemo narodu...
Odgovori
-1
0 1
Barbato43
08. 10. 2026 15.28
Naj bo on kar tam..drzava je pa v pravih rokah...ce se pa ti vozis s kolesom moras pa pri sebi iskat resitev
Odgovori
0 0
blef
08. 10. 2026 15.21
Če me spomin ne vara je po zadnji izvolitvi rekel, da ne bo več kandidiral. Sam menim, da je dober predsednik in da bi bilo škoda, da ne bi ampak ...
Odgovori
+1
1 0
Da se mene pita..
08. 10. 2026 15.09
Ima moj glas.
Odgovori
+0
1 1
Pupa73
08. 10. 2026 15.09
so si desni oddahnili,ker je trenutno verjetno edini ki bi lahko sestavil vlado brez da vabi in podkupuje stranke da se mu pridružijo
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-1
1 2
Slovenska pomlad
08. 10. 2026 15.00
Smrt janšizmu!
Odgovori
-3
1 4
Pinokio
08. 10. 2026 14.59
Čestitke Čeferinu. Če ni protikandidata in če ga podpirajo razne zveze zakaj pa ne bi kandidiral. Le z delom pokažeš, da si zaslužiš nov mandat.
Odgovori
+0
2 2
sioxxos
08. 10. 2026 14.55
Koliko mandatov je preveč? Če je naš, ni omejitev, če ni, pa je še en mandat preveč. Čeferinu čestitke za podporo, ki jo ima. Je pa večkrat zagotavljal, da ne bo več kandidiral in sedaj pravi drugače. Po koliko mandatih postaneš despot in po koliko mandatih si del kaviar elite s svojimi lovkami. Čeferin ustreza največjim nogometnim državam. Zaradi mene naj ostane večno na poziciji, ampak mislim, da bi tudi ta funkcija morala biti omejena z največ 2 mandata. Pa če je naš ali ni naš.
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+2
3 1
a.kralj1994
08. 10. 2026 15.26
Janša = Tito
Odgovori
0 0
2mt8
08. 10. 2026 14.54
Skupaj so bili v BG Vučić, Janković, Čeferin in Dodik. Ve se dobro, komu so slovenski levičarji podložni. Beogradu in Moskvi.
Odgovori
+5
5 0
Kritikizstajerske
08. 10. 2026 14.44
Nezamenljiv
Odgovori
+6
7 1
yolli
08. 10. 2026 14.40
A ne bo vstopil v Slovensko politiko.........levim zmanjkuje novih obrazov.
Odgovori
-1
4 5
Kritikizstajerske
08. 10. 2026 14.44
desni okosnjaki laznivi tako pravijo na nori tv?
Odgovori
-1
3 4
Pinokio
08. 10. 2026 15.01
Ne bo, ker tam so sami pokvarjenci in bosti se z njimi nima nobenega pomena za ljudi, ki še poznajo moralo.
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+2
2 0
gullit
08. 10. 2026 14.28
Dobra novica, veliko je naredil dobrega za nogomet. Liga narodov je precej bolj zanimiva ter tekmovalna napeta kot prijateljske, konferenčna liga je super za male klube, ki dobijo zajeten kos denarja, da potem lažje napredujejo z infrastrukturo, se okrepijo bolje,...Je tudi eden redkih na vodilnem položaju, ki je pošten za razliko od Platinija, Blatterja, Infantina,...se ne boji izsiljevanje velikih klubov,...in še in še. Za nogomet je to odlična novica. Z veseljem pozdravljam njegovo kandidaturo.
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+12
13 1
jekras
08. 10. 2026 14.25
pošten možakar, naj konkurira za predsednika vlade pa bi pokosil vse po vrsti
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-2
3 5
Slovenska pomlad
08. 10. 2026 14.14
Bolje bi sicer bilo,da pomaga sesuti kriminalni janšizem,ki nas je prodal Izraelu.
Odgovori
+0
11 11
Teleport
08. 10. 2026 14.24
Jokaj slobo
Odgovori
+2
5 3
sioxxos
08. 10. 2026 14.58
Obsedenost z Janšo in Izraelom v vsem svojem sijaju.
Odgovori
+4
4 0
Barbato43
08. 10. 2026 15.30
Neverjetno da dobi tak id..t 11 plusov..referendum bo lep dokaz ali je ta narod ptipravljen na razvoj ali bomo se naprej stagnirali
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0 0
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