Aleksander Čeferin tudi uradno kandidira za nov mandat predsednika Uefe

Uefa je objavila tudi kandidate za preostale položaje znotraj omenjene organizacije in svetovne nogometne organizacije FIFA. Za podpredsednika kandidirata Madžar Sandor Csanyi in Finec Ari Lahti, Madžar je trenutno podpredsednik. Kandidata za položaj podpredsednika Fife, ki predstavlja Anglijo, Škotsko, Severno Irsko in Wales, sta Angležinja Debbie Hewitt in Severni Irec, ki kandidira za nov mandat David Martin. Kandidati za člana na Fifinem svetu so Fernando Gomes, Noel Le Graet in Bernd Neuendorf iz Nemčije.