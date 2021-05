17-letni dragulj, ki v Avstriji zabija kot za šalo

Zato ne čudi, zakaj avstrijski mediji opozarjajo, da so nanj vse bolj pozorni tudi pri Salzburgu, kjer bo prvo ekipo v prihodnji sezoni vodil prav 33-letni Jaissle, torej zdajšnji trener Lieferinga. Šeško je sicer v Mozartovo mesto odšel poleti 2019. Rdeči biki so Domžalam zanj odšteli kar 2,5 milijona evrov, čeprav tedaj 16-letni nogometaš ni vknjižil niti enega samega nastopa v članski konkurenci.

Šeško je svoje fizične atribute s pridom izkoriščal v mlajših selekcijah, o čemer denimo priča impozantna statistika iz sezone 2017/2018, ko je za selekcijo krškega do 15 let v državnem prvenstvu na 23 tekmah dosegel neverjetnih 59 zadetkov. Fizične lastnosti pa v članskem nogometu po navadi ne predstavljajo takšne prednosti kot v mladinskem, zato so pri Domžalah poskrbeli, da se mladi napadalec ni zanašal zgolj nanje. "Višina je lahko prednost, predvsem v obdobju, ko fantje še niso dokončno razviti. 'Beni' pa se ni zanašal samo na svoje fizične predispozicije. Je nogometaš, ki si želi zadetka. Že pri nas je naredil vse, da je prišel v situacijo za gol," je nadaljeval Mežnaršič, ki v Domžalah trenutno opravlja funkcijo pomočnika Dejana Djuranovića .

Na njegova vrata trkali velikani, a je dal prednost razvoju Njegov talent ni ostal neopažen in kmalu so na vrata Domžal začeli trkati tuji snubci. Po Mežnaršičevih besedah so bili med njimi tudi evropski velikani: "Šlo je za klube z zvenečimi imeni, ki igrajo v Ligi prvakov. Tudi nasvet z moje strani je bil, da si najde sredino, kjer bo pomemben razvoj, kjer do dobil čas za prilaganje."

V dresu RB Salzburga se je dokazoval tudi norveški napadalec Erling Braut Haaland, ki je Borussio iz Dortmunda nato okrepil za 20 milijonov evrov in je – naj si bo to naključje ali ne – visok prav toliko kot Šeško (194 centimetrov). Najdražja prodaja Salzburžanov je s slabimi 30 milijoni sicer še vedno Naby Keita, ki danes igra za Liverpool. Prav tako kot Sadio Mane, ki je leta 2014 v Southampton odšel za 24 milijonov. Med drugim pa so za rdeče bike iz Salzburga v preteklosti igrali še Dominik Szoboszlai, Dayot Upamecano, Takumi Minamino in seveda nesojeni slovenski reprezentant Kevin Kampl. Ta je januarja 2015 v Dortmund odšel za 12 milijonov.

Na koncu se je Šeško odločil za Salzburg, kar je bila po mnenju 36-letnega strokovnjaka smotrna odločitev. "Pri njem je bil velik plus, ker je imel ob sebi ljudi, ki so mu znali pravilno svetovati. Spremljali smo, kako delajo v mladinskem pogonu Salzburga, in mislim, da je bila to prava odločitev. Preskok ni bil prevelik. Kot če recimo greš iz mladinskega nogometa v eno od najbolj zahtevnih evropskih lig."

Liefering, kjer se razvijajo številni mladeniči, posojeni iz RB Salzburga, je po 27 krogih na vrhu avstrijske druge lige izenačen z Blau Weiss Linzom. Z naskokom prvi strelec ekipe pa je prav Šeško, ki mu je sekira v med zagotovo padla, ko je postalo jasno, da bo trenutni trener Salzburžanov Jesse Marsch po koncu sezone prevzel RB Leipzig, njegovo mesto pa bo zavzel že omenjeni Jaissle, pod vodstvom katerega Šeško zabija kot za stavo.

Najprej Salzburg, nato reprezentanca?

Na vprašanje, ali bi bila selitev v najboljšo avstrijsko ekipo zadnjih let, ki praktično vsako sezono nastopa tudi v evropskih pokalih, za Šeška prevelik preskok, Mežnaršič odgovarja: "Mislim, da ne. Predvsem iz razloga, ker ljudje, povezani s Salzburgom, vedo, kaj delajo. Mislim, da bodo stvar pravilno 'dozirali' in da od njega še ne bodo preveč zahtevali. Verjamem, da se zavedajo, kaj imajo, in da ga bodo s pravilnim stopnjevanjem sčasoma spremenili v enega ključnih nogometašev kluba."

Zanimivo pa je dejstvo, da je kljub zavidljivim številkam napadalec iz Radeč doslej nastopil "le" za reprezentanco do 17 let. Pa ga Mežnaršič kmalu vidi tudi v starejših selekcijah, če ne celo v članski? "Težko bi rekel, da ga ne pričakujem. S svojimi predstavami dokazuje, da je velik talent. Verjamem, da si ga bodo selektorji mladinskih selekcij zagotovo želeli imeti. Pomembno zanj pa je, da ne prehiteva in da ne dela prevelikih preskokov."