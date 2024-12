Alex Blanco: Na tej ravni si takšnih napak ne bi smeli privoščiti

"Vedeli smo, s kom imamo opravka. Cercle Brugge je fizično vrhunsko pripravljena ekipa z jasno začrtanimi taktičnimi usmeritvami. Bili so igrivi, kakovostni v sami igri in močnejši v neposrednih dvobojih z našimi igralci. Če ne bi prišlo do nesrečnega dogodka v 48. minuti, ko smo ostali z igralcem manj, bi se zdaj verjetno pogovarjali o drugačnem razpletu. A je, kar je. Po prejetem tretjem zadetku je bilo za nas tekme konec," je še dodal Sanchez.

Krilni napadalec zmajev Blanco je hitro odgovoril na uvoden hladen tuš z izenačujočim zadetkom v peti minuti, se močno trudil, pomagal soigralcem pri obrambnih zadolžitvah, a je bilo to tokrat premalo za rezultatsko uspešnejši zaključek. "Po mojem mnenju smo v prvem polčasu odigrali dobro tekmo, hitro smo izenačili in krenili po drugi zadetek. Vmes smo storili tudi kar nekaj napak, predvsem ob prekinitvah, a mislim, da sta obe ekipi prikazali všečno igro. V drugem polčasu pa se je z rdečim kartonom Thalissona težišče igre preselilo nekoliko bolj na našo polovico. Ko imaš igralca manj proti kakovostnemu tekmecu, si hitro kaznovan za napake, ki so za to raven nogometne igre nedopustne," pa je svoj pogled na dogajanje v Stožicah podal strelec ljubljanskega zadetka.