Alexander-Arnold bo odsoten dva meseca

Angleški nogometni reprezentant Trent Alexander-Arnold si je na prvenstveni tekmi Real Madrida in Athletica iz Bilbaa poškodoval stegensko mišico. Španski mediji na čelu z Marco napovedujejo, da bo Anglež odsoten dva meseca in bo izpustil vsaj 10 tekem.

Nekdanji desni bočni branilec Liverpoola je v sredo pri zmagi s 3:0 proti Athletic Bilbau poskrbel za uvodni gol Reala, to je bila njegova prva asistenca v španski ligi, nato pa je v drugem polčasu zaradi poškodbe zapustil igrišče.

Trent Alexander-Arnold FOTO: Profimedia icon-expand

Real Madrid je v izjavi sporočil, da so Alexander-Arnoldu po pregledih diagnosticirali poškodbo mišice na sprednjem delu stegna na levi nogi. Madridčani nočejo ugibati, koliko časa bo Anglež odsoten, Marca pa je poročala, da bo 27-letnik zaradi poškodbe izpustil vsaj dva meseca sezone in vsaj 10 tekem, vključno s tekmami Lige prvakov z Manchester Cityjem (v sredo na Kanalu A in VOYO), Monacom in Benfico.

To je že druga poškodba Angleža v tej sezoni, pred njo je imel težave z zadnjo stegensko mišico. Njegova odsotnost bo udarec za Real Madrid, ki ima pomanjkanje desnih bočnih branilcev, saj je poškodovan tudi Dani Carvajal, katerega vrnitve ne pričakujejo vsaj še en mesec. Mesto na desni strani obrambe bo tako verjetno znova moral zapolniti Federico Valverde.