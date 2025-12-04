Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Alexander-Arnold bo odsoten dva meseca

Madrid, 04. 12. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
4

Angleški nogometni reprezentant Trent Alexander-Arnold si je na prvenstveni tekmi Real Madrida in Athletica iz Bilbaa poškodoval stegensko mišico. Španski mediji na čelu z Marco napovedujejo, da bo Anglež odsoten dva meseca in bo izpustil vsaj 10 tekem.

Nekdanji desni bočni branilec Liverpoola je v sredo pri zmagi s 3:0 proti Athletic Bilbau poskrbel za uvodni gol Reala, to je bila njegova prva asistenca v španski ligi, nato pa je v drugem polčasu zaradi poškodbe zapustil igrišče.

Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold FOTO: Profimedia

Real Madrid je v izjavi sporočil, da so Alexander-Arnoldu po pregledih diagnosticirali poškodbo mišice na sprednjem delu stegna na levi nogi. Madridčani nočejo ugibati, koliko časa bo Anglež odsoten, Marca pa je poročala, da bo 27-letnik zaradi poškodbe izpustil vsaj dva meseca sezone in vsaj 10 tekem, vključno s tekmami Lige prvakov z Manchester Cityjem (v sredo na Kanalu A in VOYO), Monacom in Benfico.

Preberi še Simeone: Ne vem, kako Raphinha ni osvojil zlate žoge

To je že druga poškodba Angleža v tej sezoni, pred njo je imel težave z zadnjo stegensko mišico. Njegova odsotnost bo udarec za Real Madrid, ki ima pomanjkanje desnih bočnih branilcev, saj je poškodovan tudi Dani Carvajal, katerega vrnitve ne pričakujejo vsaj še en mesec. Mesto na desni strani obrambe bo tako verjetno znova moral zapolniti Federico Valverde.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet real madrid alexander-arnold
Naslednji članek

Finale pred finalom: Olimpija in Celje za zadnjo četrtfinalno vstopnico

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolf85
04. 12. 2025 17.33
+1
Preveč je tekem,natempiran tempo...vsako leto več poškodb.fifi in uefi pa je le za gledanost in denar.čim prejšno okrevanje in vrnitev
ODGOVORI
1 0
REAList7
04. 12. 2025 17.31
+1
Čimprejšnje okrevanje, ampak iskreno se njegova odsotnost ne bo preveč poznala. Mislim, da ga bo ali Valverde ali Asencio več kot dostojno zamenjal. Trent je zaenkrat Realov velik dolžnik.
ODGOVORI
1 0
Luigi Taveri II.
04. 12. 2025 17.32
-2
Manzano tudi
ODGOVORI
0 2
HALAcR7
04. 12. 2025 17.40
Negreira enalo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385