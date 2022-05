Alexander-Arnold: smo v dobri poziciji, ki pa je lahko tudi 'nevarna'

Na srečanju, ki bo potekalo v Španiji, so rdeči iz Liverpoola zagotovo izrazit favorit. Toda zavedajo se, da bo treba pokazati še eno dobro predstavo. Na ponedeljkovi novinarski konferenc je desni branilec Trent Alexander-Arnold povedal: "Seveda želimo iti tja in zmagati. Smo v dobri poziciji, ki pa je lahko tudi 'nevarna'. Toda generalno gledano, je za nami odlična sezona, premagali smo že veliko vrhunskih ekip. Upam, da bomo tudi tokrat uspešni in da bo to tretji finalni nastop v petih letih. Kot ekipa se počutimo dobro, pripravljeno. Zares se nimamo nad ničemer pritoževati, kajne?"

"Če pogledam nazaj na druga dva polfinala, smo si sami otežili delo. Upam le, da bo jutri nekoliko lažje. Toda glede na to, da gre za polfinalno tekmo Lige prvakov, lahko rečem le, da so tukaj zares vrhunske ekipe. Imamo vrhunske igralce, ostalo osebje in menedžerja. Smo v dobri poziciji in iz tega želimo izvleči le najboljše," še doda. Toda dejstvo je, da je Villarreal že izločil nogometna velikana Juventus in Bayern Munchen, česar se dobro zavedajo v angleškem taboru. "V nogometu se lahko zgodi vse, so vrhunska ekipa, ki je že izločila evropske velikane. Naslednji zadetek bo zares pomemben."