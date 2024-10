Alexander-Arnold zamenjava za nesrečnega Carvajala?

V taboru madridskega Reala so še vedno pod vtisom hude poškodbe kolena dolgoletnega člana, izvrstnega desnega bočnega branilca Danija Carvajala, ki je minuli konec tedna proti Villarealu (2:0) že odigral zadnjo tekmo v letošnji sezoni. Na Santiago Bernabeuu posledično ničesar ne želijo prepustiti naključju in so se po poročanju španskih športnih časnikov že lotili zahtevne naloge iskanja (enakovredne) zamenjave za nesrečnega 32-letnika.