Alexander-Arnold zbral toliko podaj, da je prišel v knjigo rekordov

Najodmevnejša, ki mu je iz kota uspela na povratni tekmi polfinala Lige prvakov proti Barceloni ( 4:0 ), sicer ni všteta, saj so za zgodovinski dosežek Trenta Alexandra-Arnolda upoštevali zgolj njegove podaje v Premier League. Tam jih je zbral 12 in eden od junakov minule sezone na Anfieldu, ki se je končala z osvojitvijo Lige prvakov, je v Guinnessovi knjigi rekordov tako nasledil rojaka Andyja Hinchcliffa in Leightona Bainesa , ki sta kot člana Liverpoolovega mestnega tekmeca Evertona v sezonah 1994/95 oziroma 2010/11 zbrala eno podajo manj.

"Kako vam lahko asistiram (pomagam, op. a.)?" se je na družbenih omrežjih z besedami poigral Alexander-Arnold, ki je skupno v minuli sezoni zbral kar 16 podaj, kot že rečeno je morda še najbolj odmevala tista, s katero je za zadetek za končnih 4:0 proti Barceloni na Anfieldu zaposlil Divocka Origija. Rdeči so tako nadoknadili zaostanek z 0:3 in se prebili v veliki finale v Madridu, kjer so z 2:0 tudi s pomočjo Alexandra-Arnolda porazili Tottenham, v domačem prvenstvu pa so osvojili drugo mesto.