Alexander-Arnold s pomočjo mlade učiteljice španščino osvojil v le nekaj mesecih

Angleški nogometaš Trent Alexander-Arnold se je po devetih letih igranja za Liverpool letos poleti pridružil vrstam Real Madrida. Že na svoji predstavitvi ob prestopu h galaktikom je navijače španskega velikana navdušil s svojo tekočo španščino, pred dnevi pa je razkril, kdaj točno je začel z učenjem novega jezika, pri čemer mu je pomagala tudi očarljiva učiteljica.

"Najlepša hvala predsedniku Florentinu Perezu in klubu za to priložnost. Podpisati pogodbo s klubom, kot je Real Madrid, se ne zgodi vsak dan, izpolnile so se mi sanje. Sem zelo srečen in ponosen, da sem lahko tukaj. Zelo sem motiviran, da se s svojo igro predstavim navijačem Madrida in da tu osvajam naslove. Zavedam se, da je igranje za Real velika odgovornost, toda dal bom vse od sebe za ta klub in njegove navijače," je sredi junija na uradni predstavitvi dejal Trent Alexander-Arnold in vse prisotne navdušil s svojo tekočo španščino.

Z učenjem španščine je začel konec maja, pri tem pa je Angležu pomagala Sara Duque, ki se na družbenih omrežjih predstavlja kot "nogometna jezikovna učiteljica". Pred dnevi sta Alexander-Arnold in njegova učiteljica razkrila več o tem, kako so potekale njune učne ure.

Alexander-Arnold se sicer prihodnji teden vrača na Anfield, kjer se bo z Realom pomeril proti svojemu nekdanjemu klubu Liverpoolu. Obračun nogometnih velikanov bomo v torek od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

"Španščine sem se začel učiti s Saro pred petimi meseci. Pred tem nisem govoril špansko. Želel sem se naučiti jezika, da bi lahko bolje komuniciral s svojimi moštvenimi kolegi, trenerjem in navijači Real Madrida ter da bi se bolje prilagodil okolju," je v videoposnetku dejal Alexander-Arnold.

"Učne ure so mi bile zelo všeč, saj so temeljile na nogometnem besedišču. Terminologija, ki sem se jo učil, je bila vezana na novinarske konference, intervjuje in besedišče, ki ga potrebujem za vsakdanjo komunikacijo s soigralci. Lekcije so mi zelo pomagale in prav v vsaki od njih sem užival," je še dodal angleški reprezentant.

In da se je Alexander-Arnold novega jezika učil z veliko zagnanostjo, niso opazili le navijači Real Madrida, ki so navdušeni nad njegovim tekočim izražanjem v španščini, temveč je to potrdila tudi njegova učiteljica. "Pet mesecev, le toliko je potreboval, a ni bilo lahko. Odločil se je začeti z ničle, in četudi ni zvenel najbolje, je dan za dnem prihajal na učne ure. Ko je stal na odru sredi Madrida, je govoril mirno, jasno in iz srca, ni šlo za to, kako tekoče govori. Šlo je za spoštovanje, pogum in pristno željo po pripadnosti," je na svojem Instagram profilu zapisala Duque, ki sicer tekoče govori sedem jezikov.

"Kot njegovi jezikovni učiteljici mi je ta trenutek pomenil vse. V njem nisem videla le nogometaša, ki govori drug jezik, ampak osebo, ki je šla onkraj sebe. V nogometu lahko z besedami zgradimo zaupanje, povezanost in identiteto. In tako izgleda pravi profesionalizem," je še dejala mlada poliglotka.