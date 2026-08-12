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Nogomet

Alexis Sanchez se seli v Kanado

Montreal, 12. 08. 2026 12.29 pred 13 urami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Alexis Sanchez

Izkušeni čilski nogometaš Alexis Sanchez je podpisal pogodbo s kanadskim klubom Montreal, ki nastopa v ameriški nogometni ligi MLS. 37-letnik je pogodbo podpisal vsaj do konca leta 2027, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alexis Sanchez
Alexis Sanchez
FOTO: AP

Krilni napadalec Alexis Sanchez, ki je v svoji karieri med drugim igral za Barcelono, Arsenal, Manchester United, Inter in Marseille, je v lanski sezoni branil barve španskega prvoligaša Seville.

"Zelo sem srečen, da sem se pridružil Montrealu," je povedal Sanchez ob podpisu pogodbe s klubom, v katerem namerava preživeti jesen svoje kariere. "Klubu sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga je pokazal. Svoje izkušnje sem pripravljen dati na razpolago z namenom, da skupaj dosežemo zastavljene cilje in ustvarimo nepozabne trenutke za naše navijače," je dodal.

Alexis Sanchez
Alexis Sanchez
FOTO: AP

Čilskemu napadalcu sicer osvajanje lovorik v preteklosti ni bilo tuje, saj je tako z Barcelono kot z Interjem osvojil naslov državnega prvaka, medtem ko se je v dresu Arsenala dvakrat veselil osvojitve pokala angleške nogometne zveze FA.

Za reprezentanco Čila je zbral 168 nastopov in dosegel 51 zadetkov. V letih 2015 in 2016 je bil z njo dvakrat prvak na južnoameriškem prvenstvu, Copa America.

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