Alexis Sanchez se seli v Kanado

Krilni napadalec Alexis Sanchez, ki je v svoji karieri med drugim igral za Barcelono, Arsenal, Manchester United, Inter in Marseille, je v lanski sezoni branil barve španskega prvoligaša Seville.
"Zelo sem srečen, da sem se pridružil Montrealu," je povedal Sanchez ob podpisu pogodbe s klubom, v katerem namerava preživeti jesen svoje kariere. "Klubu sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga je pokazal. Svoje izkušnje sem pripravljen dati na razpolago z namenom, da skupaj dosežemo zastavljene cilje in ustvarimo nepozabne trenutke za naše navijače," je dodal.
Čilskemu napadalcu sicer osvajanje lovorik v preteklosti ni bilo tuje, saj je tako z Barcelono kot z Interjem osvojil naslov državnega prvaka, medtem ko se je v dresu Arsenala dvakrat veselil osvojitve pokala angleške nogometne zveze FA.
Za reprezentanco Čila je zbral 168 nastopov in dosegel 51 zadetkov. V letih 2015 in 2016 je bil z njo dvakrat prvak na južnoameriškem prvenstvu, Copa America.
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