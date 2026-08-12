Alexis Sanchez se seli v Kanado

Krilni napadalec Alexis Sanchez, ki je v svoji karieri med drugim igral za Barcelono, Arsenal, Manchester United, Inter in Marseille, je v lanski sezoni branil barve španskega prvoligaša Seville.

"Zelo sem srečen, da sem se pridružil Montrealu," je povedal Sanchez ob podpisu pogodbe s klubom, v katerem namerava preživeti jesen svoje kariere. "Klubu sem hvaležen za zaupanje, ki mi ga je pokazal. Svoje izkušnje sem pripravljen dati na razpolago z namenom, da skupaj dosežemo zastavljene cilje in ustvarimo nepozabne trenutke za naše navijače," je dodal.