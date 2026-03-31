Enzo Fernandez: Madrid bi bil moj idealen dom

Argentinec Enzo Fernandez je s svojimi izjavami, ki jih je podal za YouTube kanal Avirales, še podžgal govorice o morebitnem poletnem prestopu k madridskemu Realu. 25-letnik se je Chelseaju pridružil leta 2023 za takrat rekordnih 121 milijonov evrov. Čeprav je skozi celotno sezono eden glavnih akterjev modrih, se je odprto pogovarjal o njegovih možnostih igranja nogometa izven Premier lige, ob tem pa ni skrival simpatij do življenja v španski prestolnici.

"Rad bi živel v Španiji. Madrid mi je res všeč; spominja me na Buenos Aires. Igralci živijo, kjer želijo. Živel bi v Madridu. Znajdem se v angleščini, ampak v španščini bi se počutil bolj udobno," je v pogovoru dejal Argentinec. Ko je beseda nanesla na to, katerim klubom bi se zvezdnik lahko pridružil, se je le nasmehnil in izognil direktnemu odgovoru.

V letošnji sezoni je na 30 tekmah dosegel osem zadetkov in prispeval tri asistence. Fernandez ima trenutno pogodbo z delodajalcem sklenjeno do leta 2032.