Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Enzo Fernandez: Madrid bi bil moj idealen dom

Madrid, 31. 03. 2026 10.47 pred 28 dnevi 1 min branja 9

Avtor:
R.S.
Enzo Fernandez

Vezist Chelseaja Enzo Fernandez je v pogovoru za YouTube kanal znova podžgal ugibanja o svojem prihodnjem prestopu. Kot gost je priznal, da ga privlači življenje v Madridu in da bi se tam dobro počutil, kar je okrepilo govorice o zanimanju Real Madrida, kljub njegovi dolgoročni pogodbi s klubom iz Londona.

Argentinec Enzo Fernandez je s svojimi izjavami, ki jih je podal za YouTube kanal Avirales, še podžgal govorice o morebitnem poletnem prestopu k madridskemu Realu. 25-letnik se je Chelseaju pridružil leta 2023 za takrat rekordnih 121 milijonov evrov. Čeprav je skozi celotno sezono eden glavnih akterjev modrih, se je odprto pogovarjal o njegovih možnostih igranja nogometa izven Premier lige, ob tem pa ni skrival simpatij do življenja v španski prestolnici.

FOTO: AP

"Rad bi živel v Španiji. Madrid mi je res všeč; spominja me na Buenos Aires. Igralci živijo, kjer želijo. Živel bi v Madridu. Znajdem se v angleščini, ampak v španščini bi se počutil bolj udobno," je v pogovoru dejal Argentinec. Ko je beseda nanesla na to, katerim klubom bi se zvezdnik lahko pridružil, se je le nasmehnil in izognil direktnemu odgovoru.

V letošnji sezoni je na 30 tekmah dosegel osem zadetkov in prispeval tri asistence. Fernandez ima trenutno pogodbo z delodajalcem sklenjeno do leta 2032.

Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid prestopni rok nogomet
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
31. 03. 2026 15.18
Kateri vsi? Zubimendi, Davis, Wirtz? Kiksi.
Odgovori
+5
10 5
cripstoned
31. 03. 2026 13.51
Vsi bi sli k realu ker vedo da visje v nogometu pac ne gre....kar se pa enza tice pa mislim da bo igral v madridu ampak le kot gost ...prevelik je real madrid za njega...
Odgovori
-6
9 15
annonymo95
31. 03. 2026 14.09
hahahahahahaha kdo je reku, da bi sel rad v real? Madrid mu je vsec kot mesto, dvomim da mu je vsec vasa revscina od kluba.
Odgovori
+3
11 8
cripstoned
31. 03. 2026 14.38
Edina revscina tukaj so komentarji farsicev..nic od nic hahahahaha
Odgovori
-1
8 9
annonymo95
31. 03. 2026 14.55
in tvoji ekstra kromosomi hahahahhaha
Odgovori
+3
7 4
Sl0venc
31. 03. 2026 12.18
Vsakemu nogometašu je cilj priti v Real, ker Real zmaguje tudi s pomočjo sodnikov.
Odgovori
+2
12 10
cripstoned
31. 03. 2026 14.45
Ko to napise "navijac" kluba ki je 18let placeval sodnike ki je vpleten v najvecje sodniske skandale v zgodovini nogometa ki za 1.mesto krade se danes preko sodnikov in vara pa res ima tezo hahahahaha...za povrh vsega pa imajo pomoc se spanske vlade, predsednika lalige in uefe ki skrbijo da vlagatelji ne izgubijo vlozen denar in ds klub dokoncno ne propade...samo zadnje 2 tekem reala in ropalone v ligi prvakvo in laligi pogledas pa ti bo jasno vse...kdo igra proti sistemu in koga sciti sistem..vem da ti je tezko ampak tako pac je tukaj ko pride ata kripsi oborozen z dejstvi...tiho in v jok..
Odgovori
-1
9 10
Gigson
31. 03. 2026 11.56
Povprecen igralec.
Odgovori
-1
6 7
Heprk
31. 03. 2026 11.33
ne hvala
Odgovori
+3
7 4
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677