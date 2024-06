Ali lahko Benjamin Šeško sledi stopinjam Zlatka Zahoviča izpred 24 let?

OGLAS

Zdaj je veliko lažje primerjati igralce. Zahvaljujoč zgodovinskim podatkom, ki so na voljo izključno na športni platformi Sofascore, lahko za vsa evropska prvenstva, vse od leta 1980, natančno spremljamo statistične podatke. Kaj je Zlatko Zahovič pomenil za svojo ekipo na Euru leta 2000 in k čemu mora letos stremeti Benjamin Šeško?

Benjamin Šeško je eno izmed prvih imen slovenske reprezentance na letošnjem Euru FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ko je Slovenija debitirala na Euru, je bil Zahovič star 29 let in se je odlično odrezal v vlogi kapetana. Že na prvi tekmi je dosegel dva zadetka. Slovenija je odlično odprla tekmo proti Jugoslaviji, po 60 minutah je vodila s 3:0, nato pa izgubila koncentracijo in Jugoslavija je v samo šestih minutah zadela trikrat. Kljub razočaranju nad končnim rezultatom je bil Zahovič, ki je prejel Sofascore oceno 9,2, najboljši igralec Slovenije na zelenici. Vknjižil je 37 podaj, od katerih jih je bilo 81 odstotkov točnih. Svojo formo v zadevanju golov je ohranil na drugi tekmi proti Španiji. Toda njegov gol je bila le tolažilna nagrada, saj je Slovenija izgubila 2:1. Zahovič je bil ponovno najbolje ocenjeni igralec svoje ekipe, igro je končal z oceno 7,6. Čeprav je bila Španija favorit, se je Slovenija hrabro borila, imela je 51-odstotno posest žoge in več podaj kot Španija (379–361). Upanje na uvrstitev v zaključni del je bilo na zadnji tekmi predtekmovanja še živo, a izenačena tekma brez zadetkov proti Norveški je Slovence izločila z njihovega prvega evropskega prvenstva. Zahovič je bil na igrišču zadržan, s samo 18 natančnimi podajami in brez strelov na gol, je tekmo končal s Sofascore oceno 6,5.

Zlatko Zahovič na Euru 2000 FOTO: Sofascore.com icon-expand

Ob koncu prvenstva je Zahovič turnir končal kot najbolje ocenjeni slovenski igralec, s povprečno Sofascore oceno 7,77. V statističnem segmentu strelov na gol na tekmo je bil četrti najboljši igralec celotnega turnirja z oceno 1,7. Edini trije nogometaši, ki so bili v tem pogledu boljši od Zahoviča, so bili Patrick Kluivert (2,2), Filippo Inzaghi (1,8) in Gaizka Mendieta (1,8). Slovenec je bil v eminentni družbi med vodilnimi. 24 let pozneje Šeško velja za Zahovičevega naslednika. Je devet let mlajši, kot je bil Zahovič na slovenskem Euro prvencu, vendar njegova trenutna forma Slovencem vliva veliko upanja. V lanski sezoni Bundeslige je dosegel 14 golov, pet dodatnih v evropskih kvalifikacijah. Ni pa še občutil, kako je zastopati svoj narod na največjih turnirjih. Skupina z Anglijo, Dansko in Srbijo je zahtevna, vendar si ta generacija želi uvrstitve v izločilne boje prvenstva. V samo nekaj tednih bo odgovor znan tako Sloveniji kot Šešku.

Benjamin Šeško v sezoni 2023/24 FOTO: Sofascore.com icon-expand

Spremljajte evropsko prvenstvo kot še nikoli doslej! Vse najboljše tekme in vsi najboljši igralci iz vsakega Eura vse od leta 1980 so zdaj na voljo samo na športni platformi Sofascore! Legendarni igralci in najboljše poteze iz evropske nogometne zgodovine so zdaj ocenjeni in analizirani z najizčrpnejšimi statističnimi podatki. Primerjava igralcev iz različnih obdobij ali najbolj dominantnih ekip skozi zgodovino je zdaj na dosegu vsakega športnega navdušenca. Sofascore, najhitrejša in najbolj podrobna platforma za rezultate v živo – za vso zgodovino v nastajanju!