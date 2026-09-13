Ali lahko Kek znova upraviči status ikone?

Matjaž Kek FOTO: Bobo

Matjaž Kek je Slovenijo dvakrat popeljal tja, kamor si je slovenski nogomet nekoč upal le sanjati. Najprej leta 2010, ko je reprezentanco pripeljal na mundial v Južno Afriko, kjer so bili naši fantje le nekaj sekund oddaljeni od zgodovinskega napredovanja med 16 najboljših ekip na svetu. Nato pa še 14 let pozneje – leta 2024 na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer se je Slovenija prvič v zgodovini prebila v izločilne boje. V osmini finala je bila na pragu zgodovinskega četrtfinala, a se je po dramatičnem streljanju enajstmetrovk proti Portugalski morala vrniti domov. Kek je tako na mestu selektorja dvakrat spisal eno najlepših zgodb slovenskega reprezentančnega nogometa ter se za vedno zapisal v zgodovino slovenskega trenerstva.

Lahko Kek po Sloveniji tudi z Rijeko spiše dvojni uspeh?

Po neuspešnem kvalifikacijskem ciklu za svetovno prvenstvo 2026 se je 65-letnik poslovil od selektorskega mesta slovenske reprezentance. Poleti 2026 se je vrnil na trenersko klop HNK Rijeke, kamor je prvič sedel leta 2013 in v naslednjih petih letih z moštvom z Rujevice spisal najuspešnejše poglavje v zgodovini kluba. Nizal je uspeh za uspehom. Rijeka pa je pod Kekom iz sezone v sezono postajala vse večja evropska zgodba. Štirikrat je klub popeljal do skupinskega dela Lige Evropa, dvakrat dvignil pokal Hrvaške, vrhunec njegove riješke epopeje pa je prišel leta 2017. Takrat je z osvojitvijo hrvaškega prvenstva prekinil kar desetletje dolgo vladavino zagrebškega Dinama in Rijeko prvič v zgodovini popeljal na sam vrh hrvaškega nogometa.

Matjaž Kek FOTO: NK Rijeka