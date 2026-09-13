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Nogomet

Ali lahko Kek znova upraviči status ikone?

Reka, 13. 09. 2026 09.56 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Matjaž Kek

Matjaž Kek na klopi Rijeke še ni našel pravega recepta, kako ponoviti uspehe, ki jih je z ekipo s Kvarnerja dosegal pred približno desetletjem. V Evropi so izpadli že v kvalifikacijah za konferenčno ligo, kjer je bil od njih uspešnejši danski Midtjylland, v hrvaškem prvenstvu pa klub z Rujevice trenutno zaseda peto mesto. A Kvarner dobro pomni, česa je Kek z Rijeko nekoč že bil sposoben. Na zidovih še vedno ostajajo murali, ki spominjajo na čas, ko je klub pod njegovim vodstvom premikal meje mogočega. A pojavili so se že prvi dvomi: lahko 65-letnik znova prižge ogenj na Rujevici, preden ga ugasne kvarnerska burja?

Matjaž Kek
Matjaž Kek
FOTO: Bobo

Matjaž Kek je Slovenijo dvakrat popeljal tja, kamor si je slovenski nogomet nekoč upal le sanjati. Najprej leta 2010, ko je reprezentanco pripeljal na mundial v Južno Afriko, kjer so bili naši fantje le nekaj sekund oddaljeni od zgodovinskega napredovanja med 16 najboljših ekip na svetu. Nato pa še 14 let pozneje – leta 2024 na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer se je Slovenija prvič v zgodovini prebila v izločilne boje. V osmini finala je bila na pragu zgodovinskega četrtfinala, a se je po dramatičnem streljanju enajstmetrovk proti Portugalski morala vrniti domov.

Kek je tako na mestu selektorja dvakrat spisal eno najlepših zgodb slovenskega reprezentančnega nogometa ter se za vedno zapisal v zgodovino slovenskega trenerstva.

Preberi še Kek o povratku na klop Rijeke: Nisem rabil dolgo razmišljati

Lahko Kek po Sloveniji tudi z Rijeko spiše dvojni uspeh?

Po neuspešnem kvalifikacijskem ciklu za svetovno prvenstvo 2026 se je 65-letnik poslovil od selektorskega mesta slovenske reprezentance. Poleti 2026 se je vrnil na trenersko klop HNK Rijeke, kamor je prvič sedel leta 2013 in v naslednjih petih letih z moštvom z Rujevice spisal najuspešnejše poglavje v zgodovini kluba. Nizal je uspeh za uspehom. Rijeka pa je pod Kekom iz sezone v sezono postajala vse večja evropska zgodba. Štirikrat je klub popeljal do skupinskega dela Lige Evropa, dvakrat dvignil pokal Hrvaške, vrhunec njegove riješke epopeje pa je prišel leta 2017. Takrat je z osvojitvijo hrvaškega prvenstva prekinil kar desetletje dolgo vladavino zagrebškega Dinama in Rijeko prvič v zgodovini popeljal na sam vrh hrvaškega nogometa.

Matjaž Kek
Matjaž Kek
FOTO: NK Rijeka

Toda začetek novega poglavja za Mariborčana in "Riješke bele" ni bil najuspešnejši. Rijeka še išče konstantnost in prepoznavno igro – tisto, ki jo je krasila v šampionskem letu 2017. V kvalifikacijah za konferenčno ligo je hrvaški prvoligaš izpadel proti danskemu Midtjyllandu, v domačem prvenstvu pa po šestih krogih zaseda "skromno" peto mesto.

Toda podrobnejši pogled razkrije nekoliko drugačno sliko. Rijeka je konkurenčna in ima po šestih krogih pet točk več kot v enakem obdobju lanske sezone. Ima le en poraz in sedem prejetih zadetkov. Če bo Keku uspelo stabilizirati barko in ujeti kvarnerski veter v prava jadra, lahko Rijeka hitro postane precej nevarnejša.

Matjaž Kek NZS Rijeka HNK Rijeka HNL

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13. 09. 2026 11.39
Keka je čas povozil 10 let nazaj. Igra nogomet, ki ga nihče več ne gleda, žal pri Rijeki tega v tem času niso bili sposobni dojeti. Zato jih bo kmalu bolela glava.
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