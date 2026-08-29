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Nogomet

Porto ekspresno prevzel vodstvo proti Academicu 1:0*

Viseu, 29. 08. 2026 19.06 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Porto

Četrti krog portugalskega državnega prvenstva je v teku, v zadnjem dejanju sobotnega razporeda se na gostovanju v Viseu proti domačemu Academicu meri vodilni Porto. Varovanci Francesca Fariolija so prvenstvo začeli perfektno, zdaj pa jih čaka novinec med portugalsko elito. Tekmo lahko spremljate na VOYO.

Porto je že v samem začetku tekme pokazal zakaj gre za trenutno najboljšo ekipo na Portugalskem. Gosti so povedli v peti minuti, ko je napadalec Andre Silva izkoristil podajo Pabla Rosaria in žogo poslal v prazno mrežo. Odgovorni sodniki v VAR sobi so sicer cituacijo nekaj časa pregledovali zaradi morebitnega prekrška Williama Gomesa nad domačim branilcem Robinhom, a glavni sodnik Miguel Nogueira je na koncu vendarle potrdil zadetek.

Portugalska liga: Academico - Porto
Portugalska liga: Academico - Porto
FOTO: VOYO

Porto brani naslov iz prejšnje sezone, ko so z naskokom šestih točk prehiteli drugouvrščeni Sporting. Letos so nogometaši s portugalske obale prvenstvo začeli brezhibno. Na prvih treh srečanjih so vpisali devet točk, šest doseženih zadetkov, najbolj impresivno pa je dejstvo, da so mrežo ohranili nedotaknjeno. Danes gostujejo pri Academicu, ki se je letos po 37 letih vrnil med portugalsko elito. Ekipa iz osrednjega dela države letos še ne pozna zmage, a so že v prvem krogu pokazali, da jih ne gre podcenjevati.

Uvodno dejanje letošnje sezone jih je namreč odpeljalo na izjemno težko gostovanje v Lizboni, kjer jih je čakala Benfica. Palček iz Viseua pa je izredno presenetljivo s famoznega stadiona Stadiona luči odnesel celo kožo in remiziral z velikanom iz prestolnice. Rezultat je bil 2:2, zadetek pa je dosegel prvi napadalec Academica Andre Clovis, ki je v prejšnji sezoni druge portugalske lige zabil 23 golov in bo danes zagotovo za obrambo Porta predstavljal največjo nevarnost.

Premieren prenos portugalske lige na VOYO začnemo ob 19. uri. Vabljeni k ogledu!

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