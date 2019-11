Ali Mourinho vrača Balea na Tottenham Hotspur Stadium?

Prav Gareth Bale bi naj bil ena od največjih želja novega stratega Spursov Joseja Mourinha , ki želi s 'svežo krvjo' prebuditi nekoliko 'zaspano' garderobo moštva s severnega Londona. Tottenham se nahaja v očitni rezultatski krizi, kar se še posebej odraža v domači Premier League, kjer eno od najprijetnejših presenečenj lanske sezone v ligi prvakov po 12 odigranih prvenstvenih krogih zaseda skromno 14. mesto. Nepredvidljivi predsednik kluba Daniel Levy , ki slovi za neizprosnega pogajalca, je povlekel radikalno potezo in na Tottenham Hotspur Stadium pripeljal človeka, ki je v bogati trenerski karieri sicer osvojil številne lovorike, a hkrati drži dejstvo, da je za seboj nemalokrat pustil pravo 'razdejanje' v odnosih z nogometaši. 'Gospod Posebni' se zaveda, da je garderoba v psihološkem nokdavnu, za dvig potrebne samozavesti pa so potrebne predvsem zmage. Do njih pa po poročanju britanskih medijev želi priti z določenimi igralskimi osvežitvami, med katere naj bi sodilo tudi ime valižanskega zvezdnika Garetha Balea .

Calderon: "Bale bi bil zadetek v polno."

Nekdanji predsednik madridskega Reala Ramon Calderon trdi, da je 30-letni Valižan že zdavnaj odpisan v 'galaktični' garderobi, toda to še ne pomeni, da bi bila misija vrnitve nogometaša, ki je v dresu Tottenhama pred odhodom v špansko prestolnico pred šestimi leti preživel ravno toliko sezon, kaj lažja. Mourinho nikoli ni skrival naklonjenosti do Garetha Balea, saj verjame, da bi mu tak profil nogometaša prišel še kako prav. "Mourinho obožuje Garetha (Balea, op. p.), že pred dvema letoma ga je namreč želel pripeljali na Old Trafford (stadion Manchester Uniteda, op. p.), a je takrat Real z njim podaljšal pogodbo. Zdaj pa nekih konkretnih ponudb za Balea ni, kar bi morda lahko bila olajševalna okoliščina oziroma veliko ugodnejše pogajalsko izhodišče za vodstvo Spursov. To bi bil zadetek v polno tako za igralca kot za Tottenham. Še največjo težavo vidim v višini Garethove plače, ki je kljub nezadovoljivemu statusu pri Realu zelo visoka,"je otoškim medijem zaupal nekdanji prvi mož 'belega baleta'.