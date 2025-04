Se Neymar poslavlja? Nova poškodba in vprašanje prihodnosti v Braziliji

Brazilec bi se moral vrniti tudi v brazilsko reprezentanco, ki ga, roko na srce, krvavo potrebuje, a od vsega skupaj ne bo nič. Njegova prva poškodba mišice je prišla v povsem neprimernem času, ko je znova ujel ritem in začel dosegati gole. Takrat je bil uspešen z golom na treh od zadnjih odigranih štirih tekem. Njegov klub je sanjal o zmagi na tako imenovanem državnem pokalnem tekmovanju, a odsotnost prvega zvezdnika ekipe se je v nadaljevanju še kako poznala. Blede predstave so odnesle trenerja Pedra Caixinho , z zadnjo zmago pa so komaj pobegnili iz območja izpada v prvenstvu.

Izjava, ki so jo v klubu pripravili in objavili, je torej vse prej kot optimistična. Datum vrnitve sploh ni znan, ekipo pa do izteka njegove pogodbe čaka le še deset tekem. "Po okrevanju zaradi poškodbe mišice in med nadaljevanjem treninga za pridobivanje mišične mase se je Neymar znova vrnil na zelenice. V prvem polčasu tekme med Santosom FC in Atlético MG pa je znova začutil nelagodje v levem stegnu. Natančnejše preiskave so potrdile novo poškodbo, tokrat v zadnji stegenski mišici. Zdravljenje se je že začelo, ob tem je treba poudariti, da gre tokrat za poškodbo druge mišice in ne gre za ponovitev prejšnje poškodbe. Sočasno bo Neymar nadaljeval s fizično pripravo, da bi si zmanjšal tveganje za nadaljnje poškodbe. Redno bo spremljan, njegovo zdravljenje pa se bo prilagajalo trenutnemu stanju. Vsi skupaj smo se zavedali, da so zaradi njegove dolgotrajne odsotnosti možni še zapleti. Skupaj s strokovnim štabom smo se odločili, da bo njegovo okrevanje postopno, pri čemer bomo po potrebi uvedli nove pristope, da bi dosegli optimalne pogoje za njegovo vrnitev na igrišče."