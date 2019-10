Alisson Becker: Neymar je lahko najboljši na svetu, ne glede na to, za katero ekipo igra

Eden najboljših vratarjev na svetu Alisson Becker, ki se je v pretekli sezoni z Liverpoolom veselil lovorike Lige prvakov, z reprezentanco Brazilije pa zmage v južnoameriškem prvenstvu, je spregovoril o svojih dosežkih in najzahtevnejših tekmecih. Rojaku Neymarju je napovedal svetlo prihodnost.

V nogometnem svetu so vratarji pogosto skriti v klubski senci, medtem ko je vsa pozornost usmerjena v napadalce in preostale klubske zvezdnike. BrazilcuAlissonu Beckerju je uspelo stopiti pod žaromete, z izjemno preteklo sezono, ki jo je kronal s kar dvema ekipnima lovorikama, pa je pritegnil pozornost širše nogometne javnosti.

Alissonu Beckerju je na prvi prvenstveni tekmi spodrsnilo, ob tem pa si je poškodoval mečno mišico. FOTO: AP

Čuvaj brazilske izbrane vrste si je tako v Ligi prvakov kot južnoameriškem prvenstvu prislužil naziv najboljšega vratarja, pred tedni je dosežkom dodal še nagrado FIFA Best za najboljšega vratarja pretekle sezone. "To so sadeži trdega dela," je dosežke v intervjuju za Mundo Deportivooznačil Becker in se v nadaljevanju zahvalil ženi, otrokom, staršem in vsem, ki so mu pomagali na njegovi nogometni poti do vrha. Vratar, ki je v letošnji prvenstveni sezoni odigral le pičlih 38 minut, poškodoval se je namreč že na prvi tekmi Premier League z Norwichom, lahko le nemo opazuje ne preveč uspešen niz Brazilcev. Tem na zadnjih četrtih tekmah ni uspelo vknjižiti zmage, zadnja tekma z Nigerijo se je končala z 1:1.

V poletnem prestopnem roku se je Neymar na vse kriplje trudil, da bi se lahko vrnil v Barcelono. FOTO: AP

Beckerja nogometni poznavalci uvrščajo med trojico najboljših vratarjev na svetu, kjer se je znašel tudi čuvaj Barceloninih vrat Marc-Andre ter Stegen."Je eden najboljših na svetu, z visoko osredotočenostjo, zaradi česar lahko igra na tako visokem nivoju," je prepričan Brazilec, ki je bil v zadnjih dveh sezonah že dvakrat krvnik Kataloncev. Skupaj z Romo je v sezoni 2017/18 izločil Barcelono v četrtfinalu, v pretekli sezoni z Liverpoolom še v polfinalu. Na povratni tekmi na Anfieldu rešitve za njegovo mrežo ni našel niti sloviti Lionel Messi. "Messi je odigral odlično prvo tekmo v Barceloni in dosegel dva zadetka. Na povratni tekmi mi ga je uspelo zaustaviti z nekaj pomembnimi obrambami," se spominja Becker in nadaljuje, "Messi je eden najboljših nogometašev v nogometni zgodovini, a ne razmišljam le o duelih z njim. Barcelona in Argentina sta dve dobri ekipi, z veliko odličnimi nogometaši. Na zadnjih treh tekmah mi ju je uspelo zaustaviti, a zasluge gredo celotni moji ekipi."

Brazilski nogometaš Neymar se je na zadnji reprezentančni tekmi znova poškodoval. FOTO: AP