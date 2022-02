Aljaž Krefl se je po treh letih vrnil k Olimpiji

Sedemindvajsetletni Aljaž Krefl je v Kidričevo prišel avgusta 2020 iz velenjskega Rudarja in v dresu rdeče-belih vknjižil skupaj 38 nastopov, ob tem pa je dosegel tudi pet zadetkov in štiri asistence. Levi bočni branilec je tej prvoligaški sezoni zbral 17 nastopov, v katerih je vknjižil tri zadetke in podajo.

"Rad bi se zahvalil Nogometnemu klubu Aluminij za vse kar sem v Kidričevem doživel, posebej bi se rad zahvalil strokovnemu štabu, osebju in nenazadnje vsem svojim sedaj že bivšim soigralcem, s katerimi sem delil slačilnico, za korekten in profesionalen odnos. Kljub temu, da odhajam, verjamem v sedaj že moje bivše soigralce, da si bodo na terenu izborili obstanek med prvoligaši. Nogometnemu klubu Aluminij in vsem, ki delujejo v klubu, želim vse dobro, obenem pa vem in upam, da bo ekipa dosegla zastavljene cilje tudi brez moje pomoči," je dejal Krefl.

Ta se k Olimpiji vrača po treh letih, kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, pa je podpisal pogodbo do konca leta 2023.