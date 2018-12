Aljaž Struna in Francesco Tahiraj pred vrati Hajduka?

Dalmatinski nogometni ponos, od Hajduka so v zadnjih letih bolj ali manj ostali le ime in zvesti navijači, rezultati pa so slabši od njegovega ugleda, je prvi del sezone v hrvaškem prvenstvu končal na skromnem šestem mestu. Nič čudnega, da vodstvo kluba pospešeno išče okrepitve.

Aljaž Struna je dolgoletni član Palerma. FOTO: AP Po pisanju hrvaških Sportskih novostih, vselej dobro obveščenih, ko gre za dogajanje na nogometni tržnici doma in po svetu, je splitski Hajduk močno zagrizel za usluge slovenskega reprezentanta Aljaža Strune, vodstvo kluba pa je zainteresirano tudi za Albanca z italijanskim potnim listom Francesca Tahiraja. Slednji je bil tudi nogometaš meseca novembra v PLTS. Še posebej se ga spomnimo, ko je bil glavni pri presenetljivi zmagi Aluminija prit Olimpiji (6:2). "Albanec z italijanskim potnim listom je v polno meril v Krškem, odločil srečanje z Gorico, bil ob zadetku eden najaktivnejših ob visoki zmagi nad Olimpijo, češnjo na vrh torte pa je pristavil na zadnji jesenski tekmi. Bivši član Zavrča je v mrežo Celja pospravil dve žogi, vknjižil pa tudi podajo. Bil je igralec meseca v Sloveniji," so med drugim zapisali pri Sportskih novostih, ki še dodajajo, da je 22-letni Tahiraj nekdanji mladi albanski reprezentant, ki je del kariere preživel v podmladku Juventusa. "V Hajduk utegne priti kar brez odškodnine, saj se mu pogodba z Aluminijem junija izteče."



Francesco Tahiraj FOTO: Damjan Žibert Pogodba se s poletjem 2019 izteče tudi slovenskemu reprezentantu Aljažu Struni, sicer članu italijanskega drugoligaša Palerma. Primorec je odigral sedem tekem za našo izbrano vrsto, kariero pa je začel v Kopru. "Gre za zelo izkušenega branilca, ki je v Palermu že šesto sezono. V Hajduku bi zavzel mesto prvega štoperja ekipe. Gre za izredno gibljivega branilca, ki lahko po potrebi igra tudi na bočnem položaju. Splitčanom bi prišel zelo prav," trdijo pri Sportskih novostih.