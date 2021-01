Aljaž Struna iz Dallasa v Montreal

Aljaž Struna, ki je igral tudi za slovensko reprezentanco, je bil zadnji dve sezoni član ekipe Houston Dynamo, v kateri je zbral 46 nastopov. V zadnjih dneh so v Italiji poročali, da se zanj zanima Crotone, a se Primorec seli k ekipi, ki jo vodi legendarni Francoz Thierry Henry. Struna je doma igral za Koper in Jadran, v Italiji pa za Palermo, Varese in Carpi, leta 2019 pa je za pol milijona evrov prestopil v ZDA. "Veseli nas, da smo v svoje obrambno jedro dodali visokega srednjega branilca. Ima izkušnje tako v MLS kot na mednarodni sceni, saj je nekaj let igral v Italiji," je Strunov prestop komentiral športni direktor MontrealaOlivier Renard.

Iz Montreala v Houston pa je odšel napadalec Maxi Urruti, v zadnjih dveh sezonah je na 46 tekmah zbral devet golov in osem podaj. Argentinec je v ligi MLS od leta 2013, pred tem je igral tudi za Toronto, Portland in Dallas.